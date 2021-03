Se billedserie Den store kornlade er stadig et imponerende syn. Her afleverede bønderne afgrøder til de kongelige, da laden stod færdig i 1713. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Frie bønder og en fattig dronning: Gå på opdagelse i historiske Hørsholm

Selvom Hørsholm som by ikke er særlig gammel, kan man opleve historien komme til live på en rask gåtur mellem markante bygninger, der alle er opført i begyndelsen af 1700-tallet.

Af Sophus Zarrs Soelberg

Mens samfundet fortsat er lukket ned, snører mange støvlerne og begiver sig ud i landskabet. Vil man opleve kultur, mens man traver, kan man med fordel besøge Hørsholm, hvor man stadig kan mærke historiens vingesus.

I området omkring Hørsholm Kirke, hvor det nu nedrevne Hirschholm Slot engang tronede over landskabet, finder man nemlig stadig bygninger fra tiden, hvor Hørsholm for alvor fandt sin plads på landkortet. Som by er Hørsholm nemlig ikke særlig gammel.

Artiklen fortsætter under billedet... Midt i Hørsholm kan man fortsat opleve historiske bygninger, som blev opført i 1700-tallet. Her ses de gamle hestestalde.

Mens mange købstæder kan føres tilbage til middelalderen eller længere tilbage endnu, opstod der først i løbet af 1800-tallet noget, der for alvor lignede et bysamfund i Hørsholm. Alligevel gemmer Hørsholm på et enestående, historisk byrum, som blev skabt i begyndelsen af 1700-tallet. Der er et kompleks af barokbygninger, som danner overgangen fra Folehavevej til Sdr. Jagtvej nær parken omkring Hørsholm Kirke. Her omkranser de gulkalkede bygninger området, og de står i store træk, som de gjorde kort efter opførslen i årene mellem 1713 og 1723.

Oplev den store kornlade En af de mest markante bygninger i området er den massive kornlade, som ligger på Sdr. Jagtvej overfor Hørsholm Egns Museum. Bygningen, der stod færdig i 1713, er den dag i dag stadig et imponerende bygningsværk. Her afleverede bønderne først deres korn som afgift til de kongelige, og senere i 1700-tallet overgik bygningen til militæret, der brugte bygningen så sent som under 1. Verdenskrig.

Overfor kornladen blev bygningen, der i dag huser Hørsholm Egns Museum, opført i 1723. Denne bygning har gennem historien været benyttet som bolig for amtsforvalteren på godset, militært sygehus og i starten af 1900-tallet blev huset udlejet til beboelse. I 1942 blev bygningen overtaget af Hørsholm Kommune, og allerede i 1944 åbnede Hørsholm Egns Museum med en udstilling om det nu nedrevne Hirscholm Slot, hvorfra hoflægen Johann Friedrich Struensee styrede landet, før han blev henrettet.

Se Stolbergstøtten Midt på pladsen mellem den store kornlade og Hørsholm Egns Museum finder man samtidig Stolbergstøtten, som blev opført i 1766. Obelisken på Sdr. Jagtvej, eller Stolbergstøtten, blev rejst af enkedronning Sophie Magdalene til minde om Grev Stolberg, som var manden bag Hørsholm-bøndernes frigørelse.

Grev Stolberg gennemførte fra 1759 til 1761 flere reformer, som frigjorde bønderne for størstedelen af deres hoveriarbejde, ligesom reformerne gav bønderne deres fæstegårde til selveje. På den måde overtog bønderne selv ejendomsretten over den jord, hvor de arbejdede, mod at de fortsat betalte afgifter til enkedronningen, hvor de tidligere forpagtede lånt jord. I den forbindelse fik bønderne skøde på deres jord, ligesom de fik mulighed for at lade jorden gå i arv i familien.

Artiklen fortsætter under billedet... Stolbergstøtten markerer et historisk skift for Hørsholms bønder. Engang arbejdede bønderne på lånt jord, men efter flere reformer i 1700-tallet fik Hørsholms bønder selv ejendomsretten over jorden, hvorpå de arbejdede. Obelisken blev rejst i 1766.

Reformerne blev dog ikke sat i værk udelukkende for bøndernes skyld, men kom som et resultat af, at enkedronning Sophie Magdalene manglede penge. Det var derfor fordelagtigt at sælge jorden til bønderne selv, mod at de fremover betalte skat. Bag kornladen kan man stadig opleve de gamle avlsbygninger og hestestalde, og på den anden side af vejen ligger Hørsholm Kirke.

I området ligger også det gamle arresthus og flere andre markante, historiske bygninger, som kan opleves på en rask spadseretur.

Inspirationen til denne artikel er hentet i Lisbet Heins bog »Omveje i Hørsholm« og ved samtale med Ole Lass Jensen, direktør for Museum Nordsjælland.

