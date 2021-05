I sidste uge havde andelsforeningen Amsterdamgården i Hørsholm ved formand Bo Østergaard (th.) besøg af Linea Søgaard-Lideel, medlem af Europa-parlamentet for Venstre, og Thomas Pedersen, der opfinder af det nye solcelletag, som ejendomkompleks har fået lagt i stedet for et skifertag. Foto: Sidsel Vestergaard

Fremtidens tag: Nu får beboerne egen strøm fra oven

Amsterdamgården i Hørsholm har lagt fremtidens solcelletag, og det har vakt opsigt hos danske EU-politiker i arbejdet for den vigtige klimaomstilling

Hørsholm - 13. maj 2021 kl. 17:30 Kontakt redaktionen

Et nyt solcelletag på andelsboligforeningen Amsterdamgården i Hørsholm kan nu for alvor bidrage til at mindske beboernes elregning. Samtidig er det en energiløsning der vækker opsigt i blandt andet EU og hos Venstres Europa-parlamentsmedlem Linea Søgaard-Lideel.

Det var formand for andelsboligforeningen, Bo Østergaard, der fik idéen til at lægge et klima- og energivenligt tag på ejendomskomplekset, da taget trængte så meget til at blive skiftet, at det nærmest kunne regne igennem det gamle.

Som det seneste er der blevet installeret nye el-målere i ejendommen, og det gør det nu muligt at bruge strømmen fra taget i ejendommens lejligheder.

"Indtil nu har vi kun kunnet bruge strømmen til fx fælles vaskemaskiner og lys på fællesarealerne, men vi producerer meget mere strøm end det. Fra denne uge begynder vi endelig at kunne dirigere strømmen ud i beboernes lejligheder. Det sparer selvfølgelig nogle penge på el, og på sigt betyder det, at vi kan gøre huslejen billigere," siger Bo Østergaard i en pressemeddelelse.

Der er også planer om, at der skal opstilles et par lade-standere til el-biler foran ejendommen, tilføjer han.

Den store omstilling I sidste uge fik Amsterdamgården besøg af EU-parlamentariker Linea Søgaard-Lideel (V), der ville se og høre mere om det nye og innovative solcelletag i Hørsholm.

Hun sidder i klima- og miljøudvalget i Europa-Parlamentet og arbejder især med klimapolitik i EU.

Ifølge Linea Søgaard-Liddel er en af genvejene til grøn omstilling og til at nå EU's klimamål at lave meget mere bæredygtigt byggeri.

"Det kan man blandt andet gøre ved at få langt flere solceller på de tagflader i Danmark, der alligevel står og modtager sol," siger EU-politikeren, der derfor fandt det spændende at høre om erfaringer fra Amsterdamgården, der har valgt at gå forrest i den udvikling.

"Vi er i gang med en stor omstilling fra kul og gas, og derfor får vi brug for at producere meget mere strøm i de kommende år. Det bliver især vigtigt i områder og byer, hvor der bor mange mennesker, og jo kortere vej strømmen skal transporteres jo bedre. Derfor er det meget fremsynet af Amsterdamgården at lægge et tag som dette," siger Linea Søgaard-Lidell og ser andelsforeningen i Hørsholm nærmest blive sit eget lille elselskab.

"Den slags løsninger får vi brug for mange flere af," fastslår hun i pressemeddelelsen.

Opfinder: Enkle regler Opfinderen af taget hedder Thomas Pedersen, og han er direktør for firmaet Solartag. Han har en baggrund som tømrer og har selv opfundet det innovative tag, hvor solcellerne er indbygget i selve byggematerialet.

Taget ligner skiferplader, men er i virkeligheden lavet af hærdet glas. På bagsiden af tagpladerne sidder der ledninger, som kan klikkes sammen og sættes i kæder, som med traditionelle solceller.

"Selvom taget er lavet af glas, så er det lavet med en mat overflade, så det ikke giver genskin. Desuden er der tænkt meget over, at taget skal se pænt ud - man lægger faktisk slet ikke mærke til, at der er tale om et solcelletag," forklarer Thomas Pedersen.

Han håber, at der kan komme mere tydelige og enkle regler for brugen af solenergi, så man hjælper den grønne omstilling og får bedre mulighed for at producere grøn energi lige dér, hvor den skal bruges.

"EU lægger mange af retningslinjerne for brancher som vores, hvor vi arbejder med vedvarende energi. Derfor er det vigtigt, at man får lavet de bedst mulige regler og har fokus på, at det skal kunne lade sig gøre for små og mellemstore virksomheder at skabe en forretning, der kan vokse sig større og bidrage til den grønne omstilling, der er i gang" siger Thomas Pedersen.

Hurtigt tjent ind Det nye tag kan dække cirka 70 procent af den strøm, som hele Amsterdamgården i Hørsholm bruger.

Ekstraomkostningen ved at lægge det særlige solcelletag i stedet for et almindeligt eternittag er tjent ind efter syv-otte år, oplyser andelsforeningens formand Bo Østergaard. Solcelletaget har desuden en holdbarhed på mere end det dobbelte af et eternittag.

mt