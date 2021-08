Socialdemokraternes borgmesterkandidat Svend Erik Christiansen mener hans parti har en størrelse, så den kan klare sig uden. Foto: Allan Nørregaard

Fravalgt: Vi har ikke brug for et valgforbund

Den eneste interesse, socialdemokraterne i Hørsholm har i at indgå valgforbund, er stemmespild, siger borgmesterkandidaten

Hørsholm - 12. august 2021 kl. 12:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

"I politik sker der så meget, så det er jeg holdt op med."

Det, Svend Erik Christiansen, socialdemokraternes borgmesterkandidat i Hørsholm, er holdt op med, er at stampe i gulvet og fnyse i arrigskab, når det ikke lige går den vej man synes det skal.

I går fik han nys om, at han og hans parti ikke længere er del af et valgteknisk samarbejde, fordi Radikale og SF til det kommende kommunalvalg har valgt at slå sig sammen uden socialdemokraterne.

Det er som nævnt ikke noget der kan få den garvede lokalpolitiker til hverken at fnyse eller stampe i gulvet.

Har intet behov "Socialdemokratiet har en størrelse, der gør, at vi ikke har behov for sådan et samarbejde. Og spørger du mig, om det er en fordel eller det modsatte for os, er svaret, at situationen er neutral," lyder Svend Erik Christiansens kommentar.

Han køber heller ikke helt ind på fortællingen om, at socialdemokraterne ved det seneste valg fik sit tredje mandat (Marcus Guldager, red.) i kraft af Radikales fremgang.

Kan få tre igen "Stemmerne er aldrig de samme ved et valg, så det kan sagtens ende med, at vi igen kommer ind med tre," siger Svend Erik Christiansen og understreger, at den eneste interesse hans parti har i et valgteknisk samarbejde, er at undgå stemmespil.

Politisk forundring Politisk er han så "forundret" over, at to partier med klart modsatrettede interesser i en vigtig sag udsætter deres vælgere for at skulle sætte krydset ved politikere, der er lodret uenige.

"Hvis man mener, at projektet ved Kokkedal Station er en vigtig sag, så risikerer man jo at ens stemme bliver kastet i kurven hvor den ene er modstander af an massiv udbygning og den anden ikke," siger Svend Erik Christiansen.

To uden valgforbund Med Radikales og SF's fravalg af Socialdemokratiet står partiet sammen med Konservative uden valgtekniske samarbejder.

Alle andre borgerlige partier har indgået en valgteknisk samarbejdsaftale.

