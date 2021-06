Fra virtuel til virkelighed: Nu ser de deres nye skole for første gang

"Det er særligt ovenpå coronatiden afgørende, at vores nye 1.g elever får en god start på det, vi regner med bliver et helt almindeligt og dejligt skoleår. Vi forestiller os, at vores nye kommende elever jo også ankommer på gymnasiet efter et turbulent 9. eller 10. klasses forløb. Derfor er vores introindsats i år helt ekstra afgørende for at få alle nye elever til at føle sig tilpas både fagligt og socialt. Det er en opgave, som vi tillægger ekstra fokus og værdi. Vi skal have de nye 1.g elever til at føle sig hjemme på rekordtid", siger rektor Ruth Kirkegaard.