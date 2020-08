Efter flere år som håndværker er 24-årige Jacob Madsen fra Birkerød blevet ansat som ny byggeleder hos entreprenørvirksomheden Skou Gruppen i Hørsholm. Foto: Skou Gruppen

Fra tømrer til byggeleder

Foråret og sommeren har været en travl tid for Jacob Madsen, der siden maj måned har arbejdet fuldtid som ny byggeleder hos Skou Gruppen i Hørsholm. Samtidig har han netop færdiggjort sin bacheloruddannelse som bygningskonstruktør på KEA.

- Jeg blev ansat som byggeleder hos Skou Gruppen tidligere end planlagt, da jeg akut blev sat på byggesagen for ombygningen af Jydeholmen i Vanløse. Det betød, at jeg syv uger inden min eksamen i juni havde fuldtidsarbejde og skulle starte byggepladsen op sideløbende med bachelorprojektet, fortæller den unge byggeleder og fortsætter:

- Men jeg kunne ikke være mere glad og taknemmelig for, at jeg fik muligheden for at starte byggesagen op på egen hånd hos Skou Gruppen. Selvom det var hårdt, er jeg glad for, at jeg har lagt mange timer i det. Det har været både sjovt og udfordrende, og jeg er lynhurtigt kommet ind i rytmen som ny byggeleder, siger han.

Nye døre åbner Interessen for at arbejde i byggebranchen startede allerede i folkeskolen for Jacob Madsen.

- De boglige fag sagde mig ikke så meget, og jeg blev hurtigt træt af at sidde stille på skolebænken. Men da jeg i sjette klasse fik sløjd som skolefag, oplevede jeg, hvor sjovt det var at være aktiv og lære, imens jeg kunne bruge mine hænder til at bygge, fortæller han.

Det førte til, at Jacob Madsen tog i praktik som tømrer i ottende klasse og efterfølgende søgte ind på en erhvervsuddannelse frem for en gymnasial uddannelse som en af de eneste i sin klasse.

- Det har jeg ikke fortrudt et sekund siden, lyder det fra Jacob Madsen, inden han tilføjer:

- Efter 10 måneder som færdiguddannet tømrer på arbejdsmarkedet manglede der noget. Selvom det var sjovt for mig at arbejde med mine hænder på byggerier, var arbejdsformen ikke helt det rigtige for mig.

Derfor besluttede han sig for at videreuddanne sig til bygningskonstruktør.

En beslutning, som Jacob Madsen bestemt ikke fortryder:

- Jeg er utrolig stolt over, at jeg nu både har gennemført tømrer- og bygningskonstruktøruddannelsen. Jeg lærte især meget i min praktikperiode på 6. semester hos Skou Gruppen, hvor jeg fra dag ét fik ansvar og skulle arbejde selvstændigt. Jeg fik for eksempel min første byggesag helt alene, som jeg skulle opstarte og afslutte. Så allerede dengang, blev jeg udfordret, fortæller Jacob Madsen begejstret.

Flere fagligheder i spil Med en baggrund som tømrer og nye kompetencer inden for bygningskonstruktion mærker Jacob Madsen, hvordan de forskellige fagligheder gavner ham i det daglige arbejde på byggepladsen.

- Som tømrersvend lærte jeg i en tidlig alder at planlægge mit eget arbejde og samarbejde med en byggeleder og et team af gode kollegaer på en byggeplads. Det er fedt at lære tidligt, hvordan du begår dig på en byggeplads, da mange håndværkere ofte er lidt ældre. Så du lærer jargonen og respekten, samtidig med at du bliver vant til at arbejde med dine hænder. Det havde jeg formentlig ikke lært på samme måde, hvis jeg kom direkte fra en gymnasial uddannelse, fortæller han og fortsætter:

- Jeg er glad for, at jeg i dag har lært at agere i flere roller på en byggeplads. Som byggeleder bruger jeg jo størstedelen af tiden ude på byggepladserne, hvor jeg leder mange byggesager, og det involverer ofte mange håndværkere på én gang.

Hos Skou Gruppen har Jacob Madsen det overordnede ansvar for sine byggesager fra første spadestik til aflevering af projektet. Han er ansvarlig for planlægningen, koordinering, økonomien og ledelsen af de byggesager, han er tilknyttet i hele processen.

Jacob Madsen er blandt andet byggeleder på Skou Gruppens byggesag for Jydeholmen i Vanløse, en lille tagsag for en privat bygherre i Solrød og en ny totalentreprise, hvor Skou Gruppen skal bygge en spejderhytte ved Bellahøj.

Han er opvokset og bosat i Birkerød. I sin fritid bruger han tiden på at træne i fitnesscenter og holder af at være sammen med sin familie og venner.