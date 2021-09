I disse to områder ønsker Hvedehave Gårde ApS - nu med opbakning fra beboerne i området - at bygge ca. 100 boliger. Illustration: Arkitema Architects Foto: Fred Jacobsen

Fra nej tak til ja tak: Det her skal få forhadte boliger til at glide ned

Både borgere og borgmester giver nu grønt lys til stort bolig­byggeri foran Bakkehusene

Hørsholm - 29. september 2021 kl. 08:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Protesterne fra Grundejerforeningen Bakkehusene var højlydte og tydelige, da det for nogle år siden kom frem, at Athena Partners - udviklingsselskabet bag den ny bymidte FORMAT på Cirkelhusgrunden - ville bygge 131 almene boliger i området mellem Bakkehusene-kvarteret og Helsingørmotorvejen.

Nu er risikoen for, at det alligevel sker - eller muligheden, om man vil - øget.

Bred opbakning Nu er der nemlig bred opbakning til boligbyggeri i området. Både fra Bakkehusene får så vidt angår området nord for Stampevej, og fra de respektive grundejerforeninger Stampevænget og Ringvej. Og fra byens borgmester.

"Med den opbakning er jeg villig til at ændre på områdets status og, hvis kommunalbestyrelsen vil, genoptage en lokalplan for området," siger borgmester Morten Slotved (K) til Ugebladet.

Det afgørende for denne kovending er, at de nuværende skitser af boligbyggeriet i området er, at der indgår en otte meter høj støjskærm, som vil reducere den voldsomme støj fra Helsingørmotorvejen, så den kommer ned og under den vejledende grænseværdi på 58dB. Ifølge støjdiagrammer ligger støjbelastningen i Bakkehusene på mellem 64 og 68 dB i det eksisterende byggeri.

Det kan være fint Det har været det stærkeste argument for at beboerne i det støjplagede område nu har opgivet kampen: Hvis planerne realiseres, får de nemlig den støjreduktion, som de har håbet på og kæmpet for i mange år.

"Kommunen har været ligeglad med støjen. Jeg vil gerne give køb på vores modstand, hvis det er et godt projekt. Jeg vil til gengæld betinge os, at der ikke kommer et nyt stort renseanlæg ved Agiltevej," siger Erik Hylleberg, næstformand i Grundejerforeningen Bakkehusene.

"Lad dem bygge. Umiddelbart ser projektet fint ud, " tilføjer han og understreger, at han udtaler sig som privatperson.

Projektet foreligger i øjeblikket som volumenstudier, som det aarhusianske arkitektfirma Arkitema Architects har udarbejdet for ejendomsselskabet Hvedehave Gårde ApS, hvor Stephan Sørensen og Jan Poulsen er de primære ejere. Begge er ansat i Rema Butiksudvikling A/S, som er en del af Rema 1000 og Reitan Ejendomsudvikling A/S, og Reitan Ejendomsudvikling er under afvikling. Artiklen fortsætter unde billedet...

I et foreløbigt volumenstudie forestiller arkitekterne sig, at de ca. 100 boliger på denne måde. Illustration: Arkitema Architects

Byggeprocent på 20 Volumenstudiet beskriver et område på godt 64.000 m² med omkring 100 boliger i én til to etager og en bebyggelsesprocent på 20 (godt 11.000 m² samlet boligareal).

Og en støjafskærmning. Ikke en støjvold af jord, men fysiske skærme a la dem man blandt andet kan se langs motorvejene i hovedstadsområdet.

Ifølge Stephan Sørensen er planen at bygge ejerboliger på mellem 110 og 140 m², måske ned til 80-90 m² i det han kalder en "let bebyggelse" i højst to etager.

Han oplyser, at han selv har prioriteret at opsøge dialogen med grundejerne og på den måde skabt opbakning til, at der alligevel kan bygges i området.

"Det vil også fremgår af vores høringssvar til kommuneplanen. Vi ønsker området omklassificeret fra land- til byzone, så der kan bygges boliger. Med lidt held kan der foreligge en lokalplan inden sommeren 2024," lyder det fra Stephan Sørensen.

Vil ikke ekspropriere Stephan Sørensen og Hvedehave Gårde ApS har fået adgang til området ved at købe Lille Hvedehavegård samt en del af Hvedehavegård, hvis ejendom ligger både på vest- og østsiden af Helsingørmotorvejen.

Kommunen har ifølge borgmester Morten Slotved ikke tidligere været i stand til at lave en aftale om støjafskærmning med den tidligere ejer.

"Og da jeg ikke vil være med til at ekspropriere, har det ikke været muligt for os at komme til at lave en støjafskærmning derude," forklarer borgmesteren.

Sagen Kort

