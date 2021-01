Se billedserie Dagen efter åbningen kunne man læse om den nye genbrugsbutik i Frederiksborg Amts Avis.

Send til din ven. X Artiklen: Fra gammelt værksted til strålende genbrugssucces: Butik fejrer 25 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra gammelt værksted til strålende genbrugssucces: Butik fejrer 25 år

Røde Kors forretningen i Hørsholm har den største omsætning ud af landets 243 Røde Kors butikker, og i denne uge kan butikken fejre sin 25 års fødselsdag.

Hørsholm - 28. januar 2021 kl. 05:51 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

I denne uge er det 25 år siden, at Røde Kors genbrugsaktivitet i Hørsholm startede. Det skete den 25. januar 1996, da Røde Kors åbnede sin første genbrugsbutik i Hørsholm. Desværre betyder corona-situationen, at det ikke er muligt at fejre fødselsdagen for kunder og de mange frivillige, som er aktive i Røde Kors to genbrugsbutikker i henholdsvis Hørsholm og Kokkedal.

Læs også: Velgørenhed fra butikker i Hørsholm sendes til Etiopien

Leif B. Johansen, der siden 2019 har været aktivitetsleder, var med, da butikken blev startet.

- Jeg selv var en del af bestyrelsen, der i 1996 oprettede genbrugsbutikken på Usserød Kongevej 89, fortæller Leif B. Johansen og fortsætter:

Artiklen fortsætter under billedet... I denne uge er det 25 år siden, at Røde Kors genbrugsaktivitet i Hørsholm startede. Det skete den 25. januar 1996, da Røde Kors åbnede sin første genbrugsbutik i Hørsholm.

- I 1996 hed Røde Kors-afdelingen »Hørsholm-Karlebo Røde Kors«. Navnet skyldtes, at det i nogle få år ikke var muligt at finde frivillige, der ville indtræde i den daværende bestyrelse i Karlebo Røde Kors. For at holde liv i Røde Kors-aktiviteten i Karlebo, som dengang var en selvstændig kommune, blev de to afdelinger i 1990 lagt sammen for nogle år efter at blive adskilt igen, fortæller Leif B. Johansen, der samtidig løfter sløret for, at man faktisk slet ikke vidste om butikken ville blive en succes.

- I bestyrelsen drøftede vi allerede i 1993, om vi havde mod nok til at oprette en genbrugsbutik. Det havde vi heldigvis, og vi undersøgte mulighederne for at finde en egnet butik, som skulle ligge centralt i Hørsholm. Helst i Hovedgaden eller tæt derved. Opgaven viste sig næsten umulig, da der ikke var nogen ledige butikker, beretter Leif B. Johansen.

Butikken kom på plads Ejeren af ejendommen Usserød Kongevej 89, hvor der i dag er cykelforretning, satte i september 1995 et skilt i vinduet om, at butikken var til leje, og så var det tid at slå til for den lokale Røde Kors afdeling. Butikken havde i mange år været en bilforretning med autoværksted i gården bag ved forretningen og villaen. Ejeren havde på det tidspunkt flyttet sin bilforretning til Birkerød, så butikken blev en overgang benyttet til salg af blandt andet store spabade.

Røde Kors bestyrelse drøftede mulighederne for at oprette en genbrugsbutik her. Den store skepsis var dog, at butikken lå alt for langt fra centrum, så der ville sikkert ikke komme tilstrækkeligt med kunder til, at økonomien kunne hænge sammen. Dengang lå sygehuset dog på den anden side af Usserød Kongevej, og det betød, at der var busstoppesteder i begge vejsider lige ud for butikken. En optælling på de opsatte køreplaner viste bestyrelsen, at i alt 499 busser faktisk kunne stoppe hvert døgn ud for butikken.

- Denne lidt specielle information betød, at bestyrelsen nu besluttede at indgå en lejeaftale og oprette genbrugsbutikken, fortæller Leif B. Johansen og fortsætter:

- Som de øvrige Røde Kors-butikker skulle det alene være en tøjbutik. Der blev hurtigt lavet en mundtlig aftale med udlejer, så planlægningsarbejdet og hvervning af frivillige kunne påbegyndes.

Artiklen fortsætter under billedet... Annoncen endte med at tiltrække en masse mennesker, og siden har forretningen været en stor succes.

Først i december måned var lejeaftalen klar til underskrift, og det praktiske arbejde med indretning af butikken og sorteringslokalet kunne startes. Butikken blev dels indrettet med en doneret disk og noget inventar fra en herretøjsbutik i Kongevejscentret og med noget nyindkøbt inventar. Værkstedet fra den tidligere autoforhandler blev indrettet til sorteringslokale med et nyt trægulv, der dækkede de to dybe værkstedsgrave, og alle vægge blev malet.

Den 10. januar 1996 inviterede man til hvervemøde i butikken. Mødet, der var annonceret i avisen, blev en succes med rigtigt mange deltagere, og da mødet var slut, havde cirka 40 kvinder meldt sig som frivillige i den nye genbrugsbutik.

Måtte låne til opstart Torsdag den 25. januar 1996 klokken 12.00 åbnede Genbrugsbutikken så med taler af borgmester Hanne Falkensteen og Røde Kors' generalsekretær Jørgen Poulsen. Endvidere deltog stort set alle de mange nye frivillige og mange kommende kunder, som havde læst om åbningen i avisen.

- For at kunne betale husleje-indskuddet lånte vi 90.000 kr. af Røde Kors Landskontor. Det store lån gav en vis usikkerhed i bestyrelsen, med hensyn til tilbagebetaling. Heldigvis havde butikken et flot salg fra første åbningsdag, så efter bare tre måneder var lånet tilbagebetalt, erindrer Leif B. Johansen.

Første års salg blev på i alt 585.000 kroner, hvilket var flot sammenlignet med de andre genbrugsbutikker.

Artiklen fortsætter under billedet... Leif B. Johansen, der siden 2019 har været aktivitetsleder for Røde Kors Hørsholms genbrugsaktiviteter, var med, da butikken blev startet.Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Butikken i nr. 89 nåede at fejre 15 års jubilæum i januar 2011, før man den 13. oktober samme år besluttede at flytte over på den anden side af Usserød Kongevej i nr. 80 og fik betydeligt mere plads i den nuværende butik. Allerede det første år i de nye lokaler blev omsætningen øget til det firedobbelte. I efteråret 2015 blev Røde Kors Genbrug udvidet med Røde Kors Møbler på adressen Kokkedal Industripark 38, som åbnede den 1. oktober, og som siden åbningen er blevet udvidet med adskillige kvadratmeter.

- Den fantastiske udvikling, som har gjort Røde Kors Hørsholm Genbrug til den økonomisk bedste genbrugsaktivitet i Røde Kors Danmark, er virkelig et bevis på både de skiftende bestyrelsers mod og et engageret team af frivillige, som med sammenhold og evne til at arbejde for vores fælles mål, nemlig at skaffe penge til Røde Kors' hjælpearbejde, siger Jørgen Jørgensen, der er formand for Røde Kors Hørsholm.

relaterede artikler

Frivilligcenter tager nye midler i brug efter juleaften er aflyst 11. december 2020 kl. 06:02