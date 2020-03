18-årige Anne Normann spiller golf på eliteplan, og hendes dagligdag består almindeligvis af træning og golf. Med corona-virussens indog i Danmark har hverdagen ændret sig markant, og hvad skal man egenlig lave, når den skemalagte hverdag bliver sat fri. På billedet ses Anne Normann ved hendes seneste træning i Rungsted Golf Klub, inden klubben lukkede onsdag. Foto: Anne Normann

Fra elitesport til stilstand

Hørsholm - 20. marts 2020

18-årige Anne Normann fra Rungsted Golf Klub er god til golf. I sommersæsonen træner hun 20 timer om ugen, og i weekenderne rejser hun verden rundt for at deltage i turneringer. Sideløbende dyrker hun fitness for at holde formen ved lige.

Da Den Gyldne Golfbold blev uddelt i slutningen af sidste år, gik den til seks danske pigespillere, der hentede en historisk guldmedalje ved EM for hold sidste sommer, og her var Anne Normann holdkaptajn.

Derfor kom det også som noget af et chok, da corona-virussen ankom til Danmark og lagde de fleste sportsgrene ned.

For Anne Normann betød det indledningsvist, at hun måtte sige farvel til holdtræning.

- Til at starte med var det sådan, at holdtræning var aflyst, men fordi golf foregår udendørs, kunne man sagtens træne alene. Jeg kunne træne i klubben, og det var nemt at skabe afstand til andre. Det føltes anderledes end normalt, fordi golf er en meget social sport, og holdtræning var hyggeligt, men vi var nødt til at tage forbehold, forklarer Anne Normann.

Tirsdag aften var det dog slut med al træning, da Dansk Golf Union i en pressemeddelelse meddelte, at golfklubberne burde lukke deres klubhuse, indstille spillet på golfbanerne og brugen af træningsfaciliteter frem til 30. marts.

Med ét var mulighederne for at træne væk.

- Det er svært at stå i den her uvished. Jeg ved ikke, om der går en måned, før jeg kan spille igen, eller om der går tre, fortæller Anne Normann.

Hvad skal man nu lave Anne Normanns hverdag er normalt skemalagt. Tiden går med træning, fitness, skole og venner, men nu foregår skolen hjemmefra, træningen er aflyst, fitnesscentret er lukket ned, og Anne Normann og vennerne opfordres af ledelsen på Rungsted Gymnasium til ikke at mødes fysisk.

- Jeg har helt vildt meget fritid lige pludselig, fortæller det 18-årige golftalent, inden hun fortsætter:

- I sommersæsonen ville jeg normalt bruge 20 timer om ugen på golf, og så ville der være turneringer i weekenden. Jeg skulle egentlig have været i Frankrig for at spille turnering i påsken og til Spanien bagefter, men det hele er aflyst, så det bliver noget helt andet, end jeg er vant til. Normalt mangler jeg lidt tid, men nu er det helt omvendt. Jeg står op, og der helt vildt mange timer i døgnet. Det er lidt mærkeligt, fordi det føles som om, at jeg dovner den, men det er også på en eller anden måde meget rart at få lidt ekstra tid, fortæller hun.

Som mange andre må hun derfor forsøge at få tiden til at gå, og selvom hun plejer at bruge sin energi i internationale golfturneringer og med træning på eliteniveau, minder fritidssyslerne meget om dem, som andre finder på.

- Det bliver svært at finde på noget. I går lagde jeg et puslespil ud, og i dag skal jeg nok bage en kage. Jeg må prøve at se, hvad jeg kan få tiden til at gå med. Det bliver en udfordring, lyder det med et grin fra Anne Normann.