Forvaltning i vælten: Nu skal den kulegraves

Eksterne konsulenter skal se på, om Center for By og Miljø kan gøre sit arbejde mere effektivt

Hørsholm - 25. januar 2021 kl. 15:04 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Kravet om lokalplaner, komplicerede byudviklingsprojekter, personalereduktioner og - udskiftninger samt corona samt et hav af byggesager har gjort Hørsholm Kommunes Center for By og Miljø til en del af forvaltningen, der med borgmester Morten Slotveds (K) ord "har været i vælten" de seneste tre-fire år.

"Er vi gode eller er vi ikke? Vi politikere ved ikke nok om det," siger han som en begrundelse for, at eksterne konsulenter nu skal sammenligne centret med andre kommuner og gennemgå centrets afdelinger for at gøre opgaverne synlige og finde effektiviseringer, andre arbejdsgange og andet, der kan skaffe et råderum.

Det er der i forbindelse med budgetforliget for 2021 afsat 300.000 kroner til, og sagen behandles på kommunalbestyrelsesmødet senere i dag, mandag.

Det skal granskes Center for By og Miljø består af en række administrative enheder samt tre eksterne driftsområder: Materielgården, Facility Management og Rungsted Havn.

Sidstnævnte er ikke med, da havnen svarer til en selvejende institution.

Centrets drift- og anlægsbudget udgør for 2021 ca. 227 millioner kroner.



Analysen skal:

Synliggøre Center for By og Miljøs opgaveportefølge



Sammenligne med sammenlignelige kommuner



Anvise konkrete forslag til effektivisering



Opstille en række handlingsforslag til effektiviseringer på udvalgte områder.



Kilde: Hørsholm Kommune







Rapport til sommer Analysearbejdet skal sættes i gang i begyndelsen af februar og resultere i en rapport, der først skal behandles i Miljø- og planlægningsudvalget i juni og indgå i kommunalbestyrelsens traditionelle budgetkonference i august.

Ukendt potentiale For Dansk Folkepartis (DF) Glen Madsen står det ikke helt klart, hvad der skal komme ud af analysen.

"Jeg er helt med på, at det kan være godt at undersøge centret. Jeg har dog ikke fået svar på, hvad potentialet er. Det synes jeg, man burde have en idé om," mener Glen Madsen.

Han mener så heller ikke, at det er indlysende rigtigt at hyre en ekstern konsulent til opgaven for 300.000 kroner.

"Jeg synes faktisk, at det er noget ledelsen må kunne klare," siger DF'eren, der undlod at stemme for analysen, da sagen blev vendt i økonomiudvalget.

