Retssagen om et voldsomt skuddrab i Rungsted sidste år fortsatte mandag, hvor det var blevet forsvarenes tur til at fortælle deres syn på sagen. »Der er ingen beviser«, lød det blandt andet. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Forsvarer i voldsom drabssag: »I har ingen beviser«

Retssagen om et voldsomt skuddrab i Rungsted sidste år fortsatte mandag, hvor det blev forsvarenes tur til at fortælle deres syn på sagen. »Der er ingen beviser«, lød det blandt andet.

Mens anklagemyndigheden har gjort sit for at bevise, at de otte unge mænd, som sidder på anklagebænken for manddrab, forsøg på manddrab og besiddelse af skydevåben ved Retten i Helsingør, rent faktisk er skyldige, er det nu blevet forsvarets tur til at så tvivl om, hvorvidt de otte mænd kan dømmes skyldige i sagen om et voldsomt skuddrab, som fandt sted i Rungsted sidste år.