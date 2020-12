Se billedserie Selvom man ikke kan sige med sikkerhed, hvornår den længe ventede vaccine kommer, vækker det glæde på Omsorgscentret Breelteparken, at den trods alt er på vej. Det fortæller Helle Jensen, der er forstander. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Forstander på plejecenter: Endelig er der lys forude

Hørsholm Kommune forventer at kunne vaccinere fra den 12. januar, og når det forhåbentlig sker, står beboerne på byens plejecentre og de midlertidige pladser forrest i køen. Det vækker glæde hos Breelteparkens forstander Helle Jensen.

Hørsholm - 30. december 2020 kl. 05:07 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

I Hørsholm Kommune ved man stadig ikke med sikkerhed, hvornår den længe ventede vaccine mod Covid-19 kommer til byen, men på nuværende tidspunkt ser det ud til, at man kan begynde at vaccinere fra den 12. januar.

Det fortæller Jan Dehn, der er direktør for Velfærd og Kultur i Hørsholm Kommune.

- Vi forventer, at vi kan begynde at vaccinere den 12. januar. Det er beboere på plejehjem og de midlertidige pladser og de ansatte, som er på vagt den pågældende dag, der er prioriteret af sundhedsmyndighederne til at få vaccinen først, fortæller direktøren.

Han understreger dog samtidig, at flere forhold kan ændre sig i tiden frem mod den 12. januar, så det er umuligt at garantere, at vaccinen kommer den 12.

- Vi kan ikke med sikkerhed garantere, at det bliver den 12. januar, for vi er stadig ved at indhente erfaringer på landsplan. Det kan ske, at man når hurtigere frem end forventet eller bliver forsinket. Vi har ikke prøvet det her før, så vi ved ikke med sikkerhed, hvordan det bliver, men vi arbejder frem mod, at vi kan begynde at vaccinere den 12. januar, lyder det fra Jan Dehn, der samtidig fortæller, at forberedelserne er gået i gang.

I Hørsholm bliver det beboere og udvalgte medarbejdere på Louiselund, Sophielund, Margrethelund og Breelteparken, samt på de midlertidige pladser, der står forrest i køen til at få den nye vaccine.

Forstander på plejecenter: »Nu er der lys forude« Selvom man ikke kan sige med sikkerhed, hvornår den længe ventede vaccine kommer, vækker det glæde på Omsorgscentret Breelteparken, at den trods alt er på vej.

Det fortæller Helle Jensen, der er forstander.

- Vi glæder os meget til at komme i gang med at vaccinere, siger hun og fortsætter:

- Medarbejderne har været pressede. De har skulle passe på hele tiden og tænke over, hvad de har lavet i deres fritid, så vi ikke fik corona-virus indenfor, og det har været en udfordring. Nu er der lys forude, og det er vi glade for, fortæller forstanderen.

Hun bemærker samtidig, at det hårde arbejde endnu ikke er slut, men at det er et lyspunkt for pressede beboere, medarbejdere og pårørende, at der endelig er en udvikling i situationen.

- Det er efterhånden mange måneder, vi har været under pres, og vi er det stadig. Vi arbejder hårdt for, at der ikke kommer smitte indenfor, og derfor er det rart at vide, at der kommer en ende på det, selvom der går noget tid endnu, siger hun.

Det er frivilligt, om de berørte borgere vælger at tage imod vaccinen, der forventeligt vil komme til Hørsholm den 12. januar. De første borgere i Danmark blev vaccineret mod Covid-19 søndag den 27. december 2020, og vaccinerne bliver leveret løbende af regionerne over de kommende måneder. Planen er, at udrulningen af vaccinationer vil ske i flere faser. De befolkningsgrupper i størst risiko, som de ældre på byens plejecentre, bliver prioriteret først. Resten af befolkningen bliver tilbudt vaccination ved en indkaldelse i e-Boks efter tur. Det oplyser Region Sjælland.

