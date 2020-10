Forstander på Breelteparken, Helle Jensen, fortæller, at hun hjertens gerne hører fra borgere, der har haft en negativ oplevelse. Hvis man har haft en dårlig oplevelse, og ikke henvender sig omkring den, er det nemlig svært for plejecentrets personale at gøre noget ved situationen. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Forstander på Breelteparken: Vi vil gerne høre fra jer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forstander på Breelteparken: Vi vil gerne høre fra jer

Helle Jensen, der er forstander på Breelteparken, opfordrer borgerene til at kontakte hende, hvis de har haft en dårlig oplevelse med den kommunale madservice.

Hørsholm - 16. oktober 2020 kl. 06:34 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Helle Jensen, der er forstander på Omsorgscentret Breelteparken, fortæller, at hun torsdag har haft et godt møde med Charlotte Garby, der oprindeligt klagede over den mad, som hendes mor modtog fra Hørsholms kommunale madservice.

- Jeg har haft et godt og konstruktivt møde med Charlotte Garby, Hvor hun kom med forslag og spørgsmål, som jeg vil gå videre med og undersøge, fortæller forstanderen, der allerede inden mødet havde set billedet af den omtalte servering.

- Kødet ser noget afsvedet, brændt og rigtig kedeligt ud. Det er ikke den kvalitet, man normalt kan forvente af maden fra Breelteparken. Situationen har sat tanker i gang, og vi skal have kigget på, hvad der er gået galt. Vi skal gå dybere ned i det, og se om det har noget med opvarmningen at gøre, tykkelsen af kødet, eller noget tredje. Jeg har fået flere tilbagemeldinger fra borgere i dag, som ikke kunne genkende billedet af maden, lyder det fra forstanderen.

Hun nævner i lighed med Thorkild Gruelund (Q), at plejecentret skal se nærmere på, hvordan maden bliver påvirket, når den bliver opvarmet i borgernes hjem.

- Vi skal kigge på opvarmningsproceduren. Vi skal også se på, om vi er tydelige nok, når vi informerer borgerne om opvarmning af maden. Jeg siger ikke, at Charlotte Garbys mor ikke kan finde ud af at varme mad op, men vi skal se på, om der generelt er store udfordringer i forhold til opvarmningen af maden. Hvis sådan et stykke kød får bare et par minutter for meget, bliver det rigtig kedeligt.

Samtidig opfordrer forstanderen, til, at borgerne kontakter hende personligt, hvis de har haft dårlige oplevelser med maden fra Breelteparken.

- Det er sjældent, at vi får negative tilbagemeldinger. Hvis man har haft dårlige oplevelser med maden, vil jeg rigtig gerne opfordre til, at man kontakter mig. Det er svært at gøre noget ved en situation, som jeg ikke ved noget om, lyder det afslutningsvist fra Helle Jensen, der kan kontaktes via mail på hjen@horsholm.dk.

relaterede artikler

Kommune leverer »uværdig« mad til ældre 14. oktober 2020 kl. 18:02