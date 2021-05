En 19-årig mand fra Hørsholm skal halvandet år i fængsel efter et voldtægtsforsøg af en 20-årig kvinde til en lokal nytårsfest. Det har Retten i Helsingør afgjort. Modelfoto Foto: Arkivfoto

Forsøgte at voldtage kvinde til nytårsfest: Sådan lød straffen til 19-årig gymnasieelev

2021 var kun få minutter gammel, da en nytårsfest i et hus i Hørsholm endte galt mellem to festdeltagere. Den ene skal nu i fængsel

Hørsholm - 08. maj 2021 kl. 07:58 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

En 19-årig gymnasieelev fra Hørsholm skal halvandet år i fængsel for et voldtægtsforsøg mod en et år ældre kvinde. Sådan lød dommen forleden i Retten i Helsingør.

Ifølge retsbogen skete voldtægtsforsøget til en privat nytårsfest i et hus på Axel Heides Vej i Hørsholm kort efter det nye år - 2021 - var skudt ind.

Holdt hende fast Af anklageskriftet fremgår det, at den dømte opsøgte den 20-årige og meget berusede kvinde, der var gået ud på toilettet. Her låste han døren bag sig, holdt hende fast og pressede hende ind mod håndvasken, hvorefter han forsøgte at sprede hendes ben og gennemtvinge et samleje uden samtykke.

Forstyrret af festdeltagere Kvinden bad ham lade være og klemte sine ben sammen, men den 19-årige opgav først sit forehavende, da andre festdeltagere bankede på døren og fik den låst op.

De har til retten forklaret, at kvinden stod med trusserne nede og den 19-årige lynede sine bukser og straks forlod toilettet. Hun var ked af det, havde røde øjne og snøftede.

Den dømte nægtede sig skyldig i anklagen. I alt blev der afhørt 15 vidner i sagen, hvor kun et vidne støttede den tiltaltes forklaring om, at de var gået sammen ind på toilettet.

I dommen og strafudmålingen lagde Retten vægt på, at den 19-årige selv havde opsøgt kvinden på toilettet og over 10-15 minutter - på trods af at hun både verbalt og fysisk havde gjort modstand - flere gange forsøgte at trænge op i hende.

Ikke ny samtykkelov Overgrebet fandt sted kun få minutter efter, at den nye samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse trådte i kraft, men overfor Ekstra Bladet mener anklager ved Nordsjællands Politi, Margit Wegge, ikke, at den har haft afgørende betydning for dommen.

"Min vurdering er, at retten har lagt til grund, at der var tale om tvang og fastholdelse, som også kunne have ført til domfældelse, før den nye voldtægtsbestemmelse. Det er stadig ligeså strafbart, som det altid har været, at forgribe sig på andre ved tvang," udtaler anklageren, der havde krævet den 19-årige straffet med to års fængsel.

Skal betale erstatning Hun begærede ham også varetægtsfængslet, men det afviste Retten.

Ifølge Ekstra Bladet kunne den 19-årige efter planen færdiggøre sin studentereksamen om få måneder.

Udover fængselsstraffen på 1 år og seks måneder skal den dømte betale sagens omkostninger og 40.000 kroner i erstatning til kvinden. Det er ikke oplyst, hvorvidt den 19-årige påtænker at anke dommen.

