Forsøgte at stikke af: Anholdt med lommerne fulde af hash

Et par hurtigløbende betjente løb tirsdag aften en 19-årig mand op i Broengen i Kokkedal og konstaterede, at han var i besiddelse af del hash i små poser.

En 19-årig mand fra Kokkedal er sigtet for ulovlig besiddelse af hash beregnet et på salg

Nordsjællands Politi er overbevist om, at de sent tirsdag kl. 23.43 fik fingrene i en lokal hashsælger da en patrulje pågreb og anholdt en 19-årig mand fra Kokkedal.

Politiet oplyser i deres døgnrapport, at den 19-årige blev spottet på en parkeringsplads på Broengen i Kokkedal omkring kl. 23.43. Da han opdagede patruljen, stak han af fra stedet. Men ikke i et hurtigt nok tempo, for betjentene løb ham op og stoppede ham.