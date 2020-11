Se billedserie Hørsholm Idrætspark skal have en ny lokalplan, der blandt andet skal gøre det muligt at bygge nyt klubhus og kunstfodboldbaner. Arkivfoto

Forslag til lokalplan sikrer nyt klubhus i Idrætsparken

Ny plan for udvikling af Hørsholm Idrætspark sendes i offentlig høring, og kommunalbestyrelsen inviterer til borgermøde

Hørsholm - 04. november 2020 kl. 15:30 Kontakt redaktionen

25 millioner kroner til et nyt klubhus til udendørsidrætterne i Hørsholm Idrætspark, er en del af årets budgetaftale. Det gælder også en forundersøgelse, der skal afdække, hvordan klubhuset, kunstgræsbaner og et trægulvshal på arealet ved opvisningsbanen på stadion kan etableres.

Derfor er næste skridt i processen nu en lokalplan, som skal tegne et billede af de kommende anlæg i Idrætsparken omkring stadion, reelt bane veje for klubhuset og dertilhørende fodboldbaner.

"I arbejdet med lokalplanen sikrer vi, at der fremadrettet træffes beslutninger, der er til gavn for hele Hørsholm Idrætspark, samt at de gode løsninger kan realiseres, uden at stå i vejen for hinanden," siger Nadja Maria Hageskov (K), formand for Sport-, fritid- og kulturudvalget og tilføjer:

Hun glæder sig til at se klubhuset komme rigtig mange idrætsaktive borgere til gavn, og at det kan skabe rammerne for nye aktive fællesskaber.

Borgermøde Udover etableringen af klubhuset og dertilhørende fodboldbaner vil lokalplanen også udlægge byggefelter, der sikrer, at der kan opføres en ny trægulvshal som supplement og i tilknytning til Hørsholm Hallen samt en mindre hal til fx padeltennis.

Hørsholm Kommunalbestyrelse inviterer også til borgermøde mandag den 23. november, hvor lokalplanforslaget drøftes. Det forventes at blive afholdt online.

Jan H. Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, håber, at mange har lyst til at deltage i borgermødet og drøfte udviklingen af området.

Oversigt over det område som lokaplanen for idrætsparken skal omfatte. Foto: Hørsholm Kommune

"Idrætsparken er et af byens vigtigste mødesteder," fastslår Jan H. Klit.

Frem til og med 30. december 2020 er det muligt at komme med indsigelser ogændringsforslag til lokalplanforslaget. Du kan se, hvordan du afgiver høringssvar HER Venstre er med Frem til og med den 30. december er det muligt at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanforslaget.

Hos Venstre har det også længe været ønske at få etableret et nyt klubhus til udendørsidrætten i Idrætsparken.

"Det glæder mig, at der nu kommer gang i processen. Det er samtidigt vigtigt for Venstre, at lokalplanen muliggør etableringen af nye dertilhørende kunstfodboldbaner tæt på det nye klubhus, så det nye klubhus placering giver bedst funktionalitet for brugerne. Desuden er det vigtigt, at der bliver indtænkt byggefelter, der sikrer, at der kan opføres ny trægulvshal," skriver Venstres Ann Lindhardt i en mail.