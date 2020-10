Flere patruljer kørte mandag eftermiddag omkring kl. 17.23 til en adresse i Jellerød Have i Kokkedal, hvor en fremmed og påvirket mand begik hærværk i haven og forsøgte at tænde ild. Modelfoto

Forskrækkelse i haven: Opdager fremmed mand lave hærværk og tænde ild

Ude i haven så han pludselig en mand i gang med at ødelægge forskellige ting og forsøge at sætte ild til noget.

Flere patruljer til stedet

Husets beboeren alarmerede straks politiet, og flere patrulje kørte frem til adressen, hvor de pågreb den 53-årige, der var påvirket.

Han blev efterfølgende tilset af en læge for dernæst at blive sendt i detentionen. Nu kan han forvente at blive sigtet for hærværk og forsøg på brandstiftelse.