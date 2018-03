Borgmester Morten Slotved (K). Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Forsker: »Nej« til regnskab er alvor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsker: »Nej« til regnskab er alvor

Hørsholm - 28. marts 2018 kl. 09:41 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At Venstre og Liberal Alliances to medlemmer af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, Ann Lindhardt og Jakob Nybo, på udvalgets seneste møde valgte at stemme imod at godkende årsregnskabet, skal tages alvorligt. Det siger kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch.

- Det er noget, man skal tage alvorligt som kommune og som borgmester, hvis nogle kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke mener, de kan stole på de tal, de får. Borgmesteren og flertallet bør reagere på, hvad usikkerheden består i. Det kan være, det bare er politisk polemik, men så vil det i det tilfælde også være vigtigt for flertallet at få styr på det, siger Roger Buch, der også mener, det er usædvanligt, at kommunalpolitikere stemmer imod et årsregnskab.

- Det, politikerne nogle gange stemmer imod, er budgettet. At stemme imod et regnskab, som jo dybest set bare handler om, hvordan pengene er brugt, er usædvanligt. Regnskabet bør være noget meget håndfast og konkret, som der ikke skulle være den store polemik omkring, men den enkelte kommunalpolitiker har ikke mulighed for at holde øje med, hvordan pengene bliver brugt, så det er selvfølgelig enormt vigtigt, at der er tillid til, at pengene bliver brugt efter hensigten, siger Roger Buch og tilføjer:

- Derefter afhænger sagens grad af alvor af, om mindretallet har grund til at have mistillid.

Borgmester Morten Slotved (K) tager bestemt sagen alvorligt.

- Det er noget, jeg tager meget alvorligt, og jeg er meget uforstående over for Venstre og Liberal Alliances beslutning. Det her regnskab er lavet på anbefaling af et revisionsselskab, og det er overraskende, at de ikke har tillid til kommunens reviderede regnskab, siger Morten Slotved, som vil drøfte sagen nærmere med partierne.

- Det er udtryk for en åbenlys mistillid til organisationen, som jeg selvfølgelig bliver nødt til at have en dialog med dem om, hvordan vi genopretter. Jeg ser meget frem til at få dialogen i Økonomiudvalget, når regnskabet skal behandles, og jeg ser frem til at høre, om Venstre virkelig mener, de kan bakke Ann Lindhardt op i det her.

Morten Slotved mener dog også, at Venstre og Liberal Alliances beslutning om at stemme imod regnskabet er »useriøs«.

- Jeg mener, det er useriøst, det Liberal Alliance og Venstre har gang i. Revisionen anbefaler, hvordan man redegør for, hvordan Trommens penge indgår i regnskabet, og hvis Ankestyrelsen så kommer med en afgørelse, så retter man regnskabet til. Man stopper ikke et regnskab, for pengene er jo brugt nøjagtig, som der står. Derfor forstår jeg simpelthen ikke, hvad de har gang i, og hvis de har en anden måde at lave regnskab på end revisionsselskabet, så synes jeg, de skal komme ud med det, siger borgmesteren.