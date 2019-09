Indehaver af Gågadens Pølsevogn i Hørsholm, Jacob Schulze, vil have Hørsholm Kommune i højere omdrejninger, når det handler om at sikre, at handelslivet bliver i kommunen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Artiklen: Forretningsdrivende vil have politikerne til at handle hurtigere

Forretningsdrivende vil have politikerne til at handle hurtigere

Han opfordrer politikerne i Hørsholm Kommune til at handle her og nu og ikke lade beslutningerne trække i langdrag - for så risikerer Hørsholm at miste nye aktører til Fredensborg Kommune, hvor den nye bymidte ved Cirkelhuset i Kokkedal er en attraktiv placering som forretning at slå sig ned, påpeger Schulze.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her