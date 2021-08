Et smalt valgforbund er bedst for os, siger SF's spidskandidat Louise Zabel.

Fornuft og en smule kærlighed: Derfor slår de sig sammen

Radikale og SF går til valg i smalt teknisk valgforbund uden socialdemokrater

Hørsholm - 12. august 2021 kl. 07:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

De kalder det et fornuftsægteskab, hvor der dog også er en lille smule kærlighed blandet i.

Ellers er det mest teknik, der har fået Det Radikale Venstre (R) og Socialistisk Folkeparti (SF) til at finde sammen i et valgteknisk samarbejde til kommunalvalget i november.

Kalkylen er denne: Ved valget i 2017 havde de to partier sammen nok til to mandater i kommunalbestyrelsen, og hvis vælgerne bekræfter dette ved det kommende valg, vil R og SF komme i kommunalbestyrelsen med et mandat hver - eller Radikale vil få to.

"1500 er nok til to mandater, og stiger SF med 100 stemmer, og vi falder med 100, så får vi et hvert. Stiger vi, og SF går tilbage, får vi to," har den radikale viceborgmester og spidskandidat regnet ud.

De to partiers valgtekniske samarbejde betyder også, at Radikale ikke danner valgforbund med Socialdemokratiet, som det skete i 2017. Også den beslutning ligger der et regnestykke bag.

"Socialdemokrater fik sit tredje mandat på 100 stemmer på grund af vores fremgang. Med det nye samarbejde, uden socialdemokrater, får vi mest for vores egne stemmer," mener Klitgaard.

"Vi gør det vi får mest ud af af vores stemmer," siger den radikale spidskandidat Henrik Klitgaard.

Socialdemokraterne kom ind i kommunalbestyrelsen med tre i 2017, men måtte senere aflevere det ene til den radikale Hans Laugesen, da den tidligere socialdemokratiske gruppeformand Niels Lundshøj flyttede fra byen. Socialdemokraterne stillede op med tre kandidater, fik dem alle valgt og havde ingen suppleant af egen politisk observans.

SF var også med i det valgforbund, men opnåede ikke valg.

Tror på det denne gang Det var med Louise Zabel i spidsen som hun også var det i 2013 og 2017. Hun tror på, at det smallere valgtekniske samarbejde vil bære frugt.

"Denne gang tror vi det lykkes. Vores milepæl er at komme ind, og chancen for at få et mandat er simpelt hen størst ved at indgå et smalt valgforbund med Radikale," siger Louise Zabel i en pressemeddelelse. Og tilføjer:

Sådan gik det sidst Radikale fik i 2017 1004 atemmer, hvoraf 408 tilfaldt Henrik Klitgaard personligt.



SF fik 422 stemmer, og her tog Louise Zabel sig personligt af mere end halvdelen med 274 personlige stemmer.



Socialdemokratiet fik 1546 stemmer. Topscorer var Niels Lundhøj med 360 stemmer. De to andre medlemmer, den nuværende borgmesterkandidat Svend Erik Christiansen og Marcus Guldager, fik henholdsvis 290 og 226 personlige stemmer.

"Der er ikke sket nok på børneområdet de seneste fire år, så Hørsholm har brug for SF".

Det med kærligheden Og så er der jo det med kærligheden: Her fremhæver partierne, at de er enige om "navnligt værdipolitiske emner som flygtninge- og integrationspolitik, stærk almendannelse i skolerne, fokus på kulturen og på det grønne".

