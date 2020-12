Formand: Giv nu vores biograf lidt ro

Biografen i Trommen gav mandag aften anledning til en langtrukken »actionscene« i kommunalbestyrelsen, der i godt en time diskuterede et forslag fra V og LA. Formanden for Sports- Fritid- og Kulturudvalget ærgrer sig.

Kan en status-rapport med nøgletal for biografen i Trommen sendes til afstemning, eller er det et orienteringspunkt, hvor fakta blot godkendes?

Dette spørgsmål brugte kommunalbestyrelsen over en time på at diskutere på sit møde mandag aften, og det fik formanden for Sports- Fritid- og Kulturudvalget, Nadja Maria Hageskov på banen. Til Frederiksborg Amts Avis uddybede hun efterfølgende:

- Jeg har stor respekt for, at oppositionen i Hørsholm markerer sig. Det skal den, men jeg er ærgerlig over, at Venstre, Liberal Alliance og til dels også Dansk Folkeparti bruger enhver given lejlighed til at markere deres utilfredshed med biograffunktionen i vores dejlige kulturhus, der er så meget andet end bare biografen og Trommen. Vores kulturhus lægger også vægge til biblioteket, spisesteder samt mødelokaler, og det er et opholdssted for mange mennesker, der sidder og hygger sig. Og så giver de fleksible sale altså mulighed for, at skoler kan se film på stedet, hvor vi også tilbyder seniorbio.