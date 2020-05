Se billedserie Stig Brammer er formand for Venstres vælgerforening i Hørsholm. Han understreger, at det var en enig bestyrelse, der i mandags valgte at ekskludere Ib Lunde Rasmussen fra Venstre.

Formand: Der er ro på i Venstre

Hørsholm - 01. maj 2020

- Når der i de lokale medier står, at der er uro i Venstre, så synes jeg ikke, at det helt rigtigt. Det er rigtigt, at der har været uro, men set gennem mine briller, er der ro på nu. Vi har ekskluderet Ib Lunde Rasmussen fra partiet her i mandags. Vi beklager sagen, som vi helst havde været foruden, men alle ni mand i bestyrelsen var enige om, at sådan måtte det være. I mine øjne er en enstemmig bestyrelse et godt tegn på ro.

Sådan siger formanden for Venstres vælgerforening i Hørsholm, Stig Brammer. Han fortsætter:

- Jeg vil ikke gå ind i årsagerne til eksklusionen af Ib Lunde Rasmussen. Dem kender han, så det vil jeg ikke kommentere yderligere på i medierne. Så i min verden er der ro på. Vi er enige i bestyrelsen, og Venstre i Hørsholms fokus er nu på valget af spidskandidat til Kommunalvalget i 2021. Hvis Corona-pandemien ellers tillader det, så holder vi valget til spidskandidat den 11. juni, og vi har to gode kandidater i Ann Lindhardt og Anne Ehrenreich, der i øjeblikket er fælles om at lede vores gruppe i kommunalbestyrelsen. Også her er der ro på, påpeger Stig Brammer.

Venstres lokalafdeling i Hørsholm

valgte ny bestyrelse i slutningen af februar.

Fra venstre: Erik Wetche, Nicolai Lindhardt, Klaus Topholm,

Rie Brodersen, Birgitte Dyreborg, Stig Brammer (formand),

Birger Bøgeblad, Ib Lunde Rasmussen (ekskluderet i mandags)

og Preben Steenkjær (næstformand).

På billedet mangler Preben Carøe,

der også er medlem af bestyrelsen.



Stig Brammer ønsker heller ikke, at kommentere ret meget på Ib Lunde Rasmussens hårde angreb på Venstres lokale vælgerforening i Hørsholm i Frederiksborg Amts Avis fredag.

Råddenskab i V? Her understregede Ib Lunde Rasmussen, at han IKKE er blevet ekskluderet to gange på 15 år. Kun en gang, og det var i mandags. I den forbindelse udtalte den 74-årige politiker:

- Sandheden er, at man i Hørsholms Venstre har et særligt forhold til politik og eksklusioner. De bruges til at eliminer konkurrenter til poster, der er på valg, i stedet for at lade vælgerne afgøre sagen, lød det hårdt fra Ib Lunde Rasmussen, der i samme artikel kom med den klare melding, at Venstre i Hørsholm er fyldt med råddenskab bag den glatte facade.

- Det må stå for Ib Lunde Rasmussens regning. Sådan oplever jeg det ikke. Der er ingen tvivl om, at politik er fyldt med meningsudvekslinger, og heraf opstår der også konflikter. Men her kan hver enkelt træffe et valg. Man kan være personlig eller faglig i sin argumentation. Jeg tror ikke, at danskerne generelt får tillid til politikerne, når diskussionerne bliver personlige. Derfor holder jeg mig til en faglig diskussion, og her må jeg bare sige igen, at vi alle ni i bestyrelsen var enige om, at Ib Lunde Rasmussen skulle ekskluderes. Vi har været meget påpasselige med, at alle vedtægter er blevet fulgt, da sager kan trække ud, hvis der er fejl i procedurerne. Derfor har vi været meget stringente i denne sag, som nu er lukket for vores vedkommende. Nu ser vi frem mod kommunalvalget i 2021, lyder det fra Stig Brammer.