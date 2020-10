Forfatter fortæller om galskab: Indtil vanvid, indtil døden

Romanen udspiller sig under anden verdenskrig og er en fortælling om en kvinde, som for enhver pris vil være loyal mod sin mand og samtidig insisterer på at forholde sig neutral til nazismen. Men krigens frontlinjer trænger dybt ind i kvindernes og børnenes verden og skaber vold, angst og modstand.