Drømmen om en biograf ned mod Dronningedammenm brast, da kommunen solgte gasværksgrunden til boligbyggeri. Foto: Fra en annonce i Ugebladt september 1998. Foto: Fred Jacobsen

Forening opgiver drømme og smider håndklædet i ringen: Hvem skal have deres penge?

Hørsholm Bios Støtteforening opløser sig selv og overvejer nu, hvem der skal have glæde af formuen på cirka 400.000 kroner

Hørsholm - 02. juni 2021 kl. 10:10 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Efter 34 års kamp for atter at få en biograf til byen er det slut: Hørsholm Bios Støtteforening kaster håndklædet i ringen i erkendelse af, at drømmene aldrig bliver til noget. Og nu sidder foreningen med en sum penge, den gerne vil stille til rådighed for et godt kulturelt formål.

Det oplyser foreningens kasserer, Erik Wetche, der mere eller mindre har været med på hele turen siden han meldte sig ind i foreningen med et familiekontingent i stiftelsesåret.

"Vi kan ikke længere se muligheden for at få en rigtig biograf. Derfor vil vi nu gå i tænkeboks og finde ud af, hvem der skal have glæde af pengene," fortæller Erik Wetche, der er kasserer i støtteforeningen.

Projekt kørt over Det er ærgerligt, at vores projekter blev kørt over. Jeg tror sagtens, at det havde været muligt at drive biograf i Hørsholm," tilføjer den nu snart forhenværende kasserer.

Erik Wetche oplyser, at Hørsholm Bios Støtteforening råder over omkring 400.000 kr., som ifølge vedtægterne skal gå til andre lokale kulturelle formål.

Uden endnu at have besluttet sig, har foreningen kastet et kærligt blik på Museum Nordsjællands planer om at indrette et oplysningsmuseum i lokaler, som det flyttede Jagt- og Skovbrugsmuseum har efterladt sig. Erik Wetche understreger dog, at foreningen endnu ikke har lagt sig fast på, hvad pengene skal gå til.

Stor opbakning Foreningen blev stiftet i en tid, hvor mindre biografer landet over skrantede. Det samme gjaldt Hørsholm Bio i 1987. Til gengæld var der stor opbakning til, at kommunen skulle støtte en biograf: 7.315 borgere skrev under på en opfordring til støtte, som kommunen dog afviste.

I stedet blev Hørsholm Bio Støtteforening stiftet i oktober 1987 og kunne fem måneder senere registrere 1.050 medlemmer.

Og brugte blandt andet 93.800 kr. på at støtte biografen i Vejlehuskomplekset på Rungstedvej, som endeligt drejede nøglen i 1992.

Bio på havnen Ti år senere 'vågnede' foreningen igen op til dåd, og der var idéer fremme om at etablere biograf på Rungsted Bytorv, i Trommenns kælder og endda i en nedlagt coaster på Rungsted Havn.

Den største drøm, at bygge en biograf på gasværksgrunden ved Dronningedammen med både café og gangbro over Userød Kongevej til Hørsholm Midtpunkt, led også skibbrud, da kommunen solgte grunden til boligbyggeri i stedet for.

Heller ikke en biograf i forbindelse med et byggeri af boliger på hjørnet af Hørsholm Allé og Usserød Kongevej, hvor den nuværende Circle K-servicestation var integreret, blev til noget, efter det kom frem i 2006 - og siden - sammenholdt med en række andre genvordigheder - blev offer for den begyndende finanskrise.

Ikke sammen med gøgl Siden blev der indrettet en biograffunktion i kulturhus Trommens fleksible sale. Et projekt, Hørsholm Bios Støtteforening på ingen måde støttede.

Biografdriften dér opfylder ikke betingelserne for foreningens støtte. Som er: At biografen drives af en fagkyndig, og at biografdriften ikke sammenblandes med andre kunstarter som musik, teater, gøgl mv.