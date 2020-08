Se billedserie På kun fire år har foreningen Coding Pirates Hørsholm fået vind i sejlene, men foreningen mangler både frivillige og udstyr, hvis den skal følge med sin egen succes. Anders Rom (tv) og Simon Lykke Andersen er begge frivillige i foreningen, hvor unge lærer at bruge teknologi på en kreativ måde. Foreningen nyder pæn succes, men kan udrette endnu mere, hvis der kommer flere frivillige og bedre udstyr.Foto: Allan Nørregaard

Forening har vind i sejlene men mangler folk og udstyr

Hørsholm - 02. august 2020 kl. 10:45 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Hørsholm Bibliotek mødes en gruppe unge pirater én gang om ugen året rundt for at lære at bruge deres computere til andet end spil. Det har de gjort i omkring fire år, men foreningen Coding Pirates Hørsholm har nu fået så meget vind i sejlene, at foreningen mangler både frivillige og udstyr, hvis den skal følge med sin egen succes.

Hos Coding Pirates Hørsholm lærer unge mellem syv og 17 år at programmere robotter og lave små spil, og det gør de i deres fritid takket være frivillige ildsjæle og Hørsholm Kommune.

For fire år siden stiftede afdelingsleder Anders Rom sammen med andre ildsjæle en lokalafdeling af det landsdækkende fænomen Coding Pirates, hvor unge lærer at bruge teknologi på en kreativ måde, og siden er foreningen blevet særdeles populær. I foreningen lærer de unge at lave simple spil, og de lærer at programmere simple robotter til at udføre simple opgaver.

- De unge kommer med en interesse for computere, og deres forældre har måske ønsket, at de ville bruge computeren til noget andet end bare at spille. Her får de en mulighed for at lære at lave enkle spil, som de faktisk lærer noget af, samtidig med at det stadig føles som en leg, forklarer afdelingslederen, eller kaptajnen, som han kaldes i foreningsregi, om den opskrift, der har gjort foreningens mandagsklub til en succes.

- De unge har en masse teori i skolen. Når vi arbejder med robotterne og laver spil, får de unge en oplevelse af, hvad teorien betyder i praksis. Man får at se, hvad der sker, når man har kodet en robot til at opføre sig på en særlig måde. De unge sidder med avancerede spil derhjemme, og det er ikke det niveau, vi er på, men hvis man gerne vil arbejde med at lave computerspil en dag, så kan det her være et sted at starte, tilføjer kaptajn Anders Rom.

Mangler frivillige På nuværende tidspunkt er der 25 unge medlemmer af foreningen, eller pirater som de kaldes, og der er mere end 100 unge på venteliste. Samtidig har foreningen blot 11 frivillige, og før der kommer flere til, bliver det svært at gøre noget ved de lange ventelister. Derfor er man på jagt efter frivillige, og det behøver ikke kun at være folk, der er dygtige til kodning og programmering, forklarer afdelingsleder Anders Rom.

- Vi leder efter frivillige, der kan noget med teknologi, men vi kan også sagtens bruge frivillige, der kan noget med pædagogik. Så hvis der er nogen, som gerne vil lære fra sig og være med til at skabe noget, så er vi meget interesserede i at høre fra dem, fortæller han.

En ung ildsjæl Én af de frivillige, som foreningen allerede har, er Simon Lykke Andersen.

Han meldte sig som frivillig allerede som 15-årig, og han er et godt eksempel på, hvorfor Coding Pirates Hørsholm har succes.

- Simon stiller sig op som en underviser, men han er alt andet end en almindelig underviser. Han er ung med de unge, og han taler til dem i øjenhøjde, forklarer Anders Rom.

- Jeg har ikke været frivillig før, og jeg havde egentlig ikke tænkt, at jeg skulle være det, men jeg blev fanget af emnet, forklarer Simon Lykke Andersen selv, inden han fortsætter med at forklare grunden til, at arbejdet som frivillig er meningsfuldt hos Coding Pirates Hørsholm:

- Computere har jo overtaget verden. Det gik fra, at arbejdspladser ikke brugte dem, til at man ikke kan arbejde uden en computer. På samme måde er det vigtigt at lære at interagere med teknologi og finde ud af, hvordan man kan bruge teknologien på kreative måder. Det handler om at forstå teknologien i stedet for bare at bruge den, forklarer han.

Simon Lykke Andersen gik kun i ottende klasse, da han kom med som frivillig. I dag læser han på HTX og starter snart i 3. g.

I fremtiden planlægger han at læse Computer Science i Skotland, og det bliver en udfordring for den lille forening i Hørsholm.

- Vi har slet ikke givet Simon lov til at tage af sted, for vi kan ikke undvære ham, som Anders Rom formulerer det.

Har du en gammel computer? Mens foreningen efterlyser flere frivillige, så man i fremtiden kan lade endnu flere børn stifte bekendtskab med kodning og programmering, er lokalforeningens begrænsede midler en udfordring.

Hvert medlem betaler 650 kroner om året for at være med, men fordelt på et helt år hvor foreningen mødes en gang om ugen, bliver pengene hurtigt brugt på blandt andet forplejning.

Derfor efterlyser Coding Pirates Hørsholm nu sponsorer, der ønsker at hjælpe den lille forening.

Det gælder både rent økonomisk, men det kan faktisk også gøre en stor forskel, hvis virksomheder eller private skulle ligge inde med aflagte bærbare computere, som de ikke længere skal bruge.

- Hvis der er nogle lokale virksomheder, der har aflagte bærbare computere, så kan de give os mulighed for stille en plads til rådighed for en ung, som ikke har sin egen bærbare computer, forklarer Anders Rom, der før har oplevet, at en bærbar computer udgjorde for stor en udgift for en familie.

Derudover kan lokale virksomheder hjælpe lokalforeningen, hvis de har teknologisk »knowhow«, som de ønsker at dele med de unge.

Det vigtigste i den sammenhæng er, at de kan præsentere noget sjovt. Det er nemlig det vigtigste i alt det arbejde, som foreningen laver.

- De unge skal lære, at det kan være en leg at programmere. De unge begår masser af fejl, og det er en del af processen. Det vigtigste er, at det er sjovt at lære og okay at begå fejl, som afdelingsleder Anders Rom formulerer det.

Ønsker man at blive frivillig eller donere en aflagt bærbar til foreningen kan man kontakte Anders Rom via mail på horsholm@codingpirates.dk.

Foreningens klub-arrangementer afholdes hver mandag fra klokken 17.00 til 19.00 på Hørsholm Bibliotek.

Foreningens aktiviteter starter op igen til september efter at have været lukket grundet corona og sommerferie. Man kan læse mere om foreningens arbejde på www.codingpirates.dk.