Forening har travlt med borgerforslag: Vi giver 200.000 til springvand i Dronningedammen

Den nu opløste Hørsholm Bios Støtteforening vil gerne bruge halvdelen af deres formue på at skabe et visuelt udtryk på søen til glæde og gavn for Hørsholm

Hørsholm - 24. august 2021 kl. 17:27 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Dronningedammen skal have sit eget springvand, og det vil vi gerne betale for..."

Sådan lyder det fra Hørsholm Bios Støtteforening, der er klar til at give 200.000 kroner til Hørsholm Kommune til en flydende springvandsinstallation i den lille sø ud til Usserød Kongevej og Rungstedvej.

Springvandet skal ses som en gave til borgerne og byen, fortæller foreningens sekretær Erik Wetche, der er ophavsmand til idéen og nu arbejder på at få projektet politisk behandlet og besluttet.

Derfor benytter han - på vegne af biografstøtteforeningen - sig af den nye borgerforslags-ordning, som Hørsholm Kommune netop har sat i værk på deres forum-site 'Borgerlab'. Kan forslaget her samle 100 borgerstemmer, vil det være adgangsbillet til at komme på kommunalbestyrelsens dagsorden.

"Vi vil gerne yde et bidrag til et springvand, så vi kan glæde folk med noget visuelt pænt, når de går rundt om Dronningedammen," siger Erik Wetche til Ugebladet.

Fem meter højt Han har allerede researchet på et springvand og været i kontakt firmaet Atlantis Aqua-Tech i Ringsted.

De er leveringsdygtige i et flydende springvand, der fastgøres med anker, og som nemt kan installeres og tages ind til vedligehold om vinteren.

Springvandet vil sende vandstråler 5,2 meter op i luften og sprede det i en diameter på syv meter. Dertil kan det lyse i forskellige farver, og med nogle særlige dysser, kan det også være med til at ilte vandet i Dronningedammen.

Springvand på slottet Iltmangel har særligt i varme sommerperioder været et stort problem og betydet fiskedød. Det kan et springvand være med til at forhindre, pointerer Erik Wetche.

Endelig er der også den lokalhistoriske vinkel, som nabo til Slotshaven og det hedengangne Hirschholm Slot, der blev betragtet som et af Europas flotteste slotte og i eftertiden kaldt for "Nordens Versailles", hvor arkitekten Lauriz de Thurah var særlig stolt af det sirlige haveanlæg i barokstil med damme og springvand, herunder dem, der var indendørs.

Her boede som bekendt Dronning Caroline Mathilde og kongens livlæge Struensee for 250 år siden.

... og det kan installeres med forskellige farvelys samt monteres med særlige dysser, der kan ilte vandet i den nogle gange meget iltfattige sø. Pressefoto

Forening opløst I juni meddelte Hørsholm Bios Støtteforening, at de, efter i 34 år at have kæmpet for en rigtig biograf i Hørsholm, ville kaste håndklædet og opløse sig selv.

Støtteforeningen, der på et tidspunkt havde over 1.000 medlemmer, lå inde med en formue på 400.000 kroner, som ifølge vedtægterne skal gå til andre lokale kulturelle formål.

Og det er her, at springvands-gaven til Hørsholm Kommune kommer ind i billedet.

Skal gå stærkt For at få borgerforslaget med på det næste møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse, der er allerede ligger på mandag den 30. august, skal det gå meget stærkt med at 'skaffe' de 100 stemmer til forslaget.

På grund af kommunalvalget den 16. november behandles der nemlig ikke borgerforslag i de sidste to måneder (september og oktober) op til valget.

Ekstraordinært har man fra Hørsholm Kommune oplyst til Ugebladet, at borgerforslag, der opnår de 100 stemmer senest på mandag den 30. august kl. 12 vil blive hastebehandlet senere samme dag i Hørsholm Kommunalbestyrelse. Ellers bliver det tidligst på mødet til december.

Opfordring Vi håber, at vi kan nå det, og jeg kan kun opfordre folk, der godt kunne tænke sig et springvand i Dronningedammen, om at gå ind på Borgerlab på kommunens hjemmeside, registrerer sig og dernæst stemme på vores forslag," siger Erik Wetche, der også straks er gået ud med beskeden til 'Dronningedammens Venner' på Facebook.

Du kan læse mere om borgerforslaget og stemme på det via dette link: https://borgerlab.horsholm.dk/da-DK/initiatives/springvand-i-dronningedam

I et notat vurderer Hørsholm Kommune, at driften af et springvand bliver overraskende problematisk, fordi leverandøren har oplyser, at springvandet skal tages op og lægges i depot hen over vinteren. De mener, at driften af springvandet årligt vil koste 53.500 kr. og indkøb af en jolle.

