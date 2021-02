Foreløbig yngste kandidat: Guldager klar til genvalg

Det unge socialdemokratiske medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse Marcus Guldager har valgt at genopstille ved kommunalvalget til november.

Han blev valgt ind som 19-årig i 2017 og fik da 192 personlige stemmer.

”Jeg er glad for at bo i Hørsholm, og jeg vil gerne kæmpe for at få flere unge til kommunen,” udtaler Marcus Guldager.

Den nu 22-årige politiker, der for nylig overtog formandsposten for både Sundhedsudvalget og Børn- og ungeudvalget, læser til daglig økonomi på Københavns Universitet, tredje semester.