Fore! Pas på påfuglene

Hørsholm - 06. september 2019 kl. 06:12 Af Camilla Sørensen

Snart skal golfspillerne i Hørsholm undgå at ramme de fire nye påfugle, der kommer til at vandre rundt på golfbanerne i Hørsholm Golfklub.

»Bæredygtige vagthunde« bliver påfuglene kaldt i en pressemeddelse fra klubben, der i pressemeddelelsen forestiller sig, at fuglene en tidlig morgen eller sen aften kan skræmme ubudne gæster væk, når påfuglene skræpper op.

Om de reelt får en funktion som vagthunde, tvivler Course Manager Anders Kamp dog på.

- Det er mest en sjov gimmick. Jeg tror aldrig, vi kommer til at mærke effekten af dem som vagthunde, siger Anders Kamp.

Påfuglene kan ikke kende forskel på medlemmer og ubudne gæster på golfbanerne. Desuden er to af dem mere eller mindre tamme, siger han.

Melanie Arendorf er miljø-, community- og bæredygtighedschef hos Hørsholm Golfklub, og hun fortæller, at medlemmerne overordnet har taget godt imod de nye påfugle.

- Især er dem med børn begejstrede, for en tur på golfbanen bliver lidt sjovere for de mindste med påfugle på banen. Der er også nogle, der er panisk for at komme til at ramme dem med golfkuglerne, men det tror vi ikke kommer til at ske. Golfspillerne er gode til ikke at ramme ting, siger Melanie Arendorf.

Påfuglenes egentlige funktion er først og fremmest af symbolsk værdi, fortæller Anders Kamp. De er nemlig et led i en lang række tiltag for at gøre driften af golfklubben så bæredygtig og miljøvenlig som muligt.

Påfuglene kan være behjælpelige med at spise insekter og snegle, der er uhensigtsmæssige for golfbanerne. På det punkt er påfuglene ikke bedre end så mange andre fugle, påpeger Anders Kamp, men måske de med deres prangende udseende kan tjene et andet formål.

- Forhåbentligt kan de minde os og vores gæster om, at vi skal tænke nyt og anderledes for at arbejde hen mod en mere bæredygtig hverdag og verden, forklarer han.

Hørsholm Golfklub har også i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening opsat 255 fuglekasser. Det skal sørge for et rigt fugleliv, der kan nappe alle de insekter, der ellers skader plænerne.

- På den måde behøver vi ikke at bruge gift for at holde vores plæner, siger Anders Kamp.

Hørsholm Golfklub vandt i år Golfsportens Natur- og Miljøpris.