Se billedserie Den 10 år gamle del af skatebanen med ramper er så nedslidt, at kommunen frygter, banen kan styrte sammen eller køreplader knækker. Derfor er den lukket og afspærret af hensyn til sikkerheden. Arkivfoto

Forbud mod at bruge skatebanen: Derfor lukkes den nu

Hørsholms skatebane med ramper er nedslidt og afspærres af hensyn til sikkerheden

Hørsholm - 15. december 2020 kl. 10:27 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Den gamle del af skatebane i Idrætsparken er så nedslidt, at man fra Hørsholm Kommune frygter, at banen kan styrte sammen eller kørepladerne knækker. Det viser et gennemsyn af den 10 år gamle og sorte del af skatebanen.

"Den er ikke længere forsvarlig at færdes på og af sikkerhedsgrunde har vi valgt at lukke banen og hegne ramperne ind," meddeler Henrik Duus Rosengreen, centerchef i Center for Kultur, It og digitalisering i Hørsholm Kommune, i en pressemeddelelse.

"Konstruktionen vurderes til ikke længere at kunne bære de aktiviteter, som findes på arealet. Banen er med andre ord slidt op," tilføjer Henrik Duus Rosengreen.

Med lukningen og afspærringen er det dermed forbudt at færdes på den gamle del af banen og indenfor hegningen, men man kan stadig benytte skaterparken bowl," oplyser centerchefen i en pressemeddelelse.

Skatebane-designere fra Glifberg & Lykke har i samarbejde med brugerne af skatebanen designet en ny skatebanen, der forventes klar til sommeren 2021.

Ny bane på vej Skatebanens dårlige tilstand er dog ikke noget, der kommer bag på Hørsholm Kommune, og kommunalbestyrelsen har allerede hensat 1,8 millioner kroner til en udskiftning.

"Vi havde set det komme, da den del af banen er 10 år gammel", oplyser centerchef Henrik Duus Rosengreen.

Sammen med brugerne af skatebanen har Hørsholm Kommune afholdt en række workshops, hvor de selv har været med til at designe en ny bane.

"For os er borgeren altid i centrum, og det er skaternes bane. Den eneste måde at bygge en ny bane på er ved at inkludere brugerne aktivt i processen, så vi sikrer os at bygge en bane til brugerne, designet af brugerne," siger Henrik Duus Rosengreen videre i pressemeddelelsen.

Hjælp fra skate-designere Til at hjælpe har skate-designere fra tegnestuen Glifberg & Lykke været med til at tegne den ny bane, og tegningerne er nu sendt videre til IOU Ramps, som skal bygge banen.

Banen forventes at være færdig til sommeren 2021. På kommunens hjemmeside kan du se flere tegninger af den nye skatebane

Den kommende skatebane i Hørsholm Idrætspark set fra oven.

