Forældre rammes af nødpasning og begrænset åbningstid

Nye coronarestriktioner får Hørsholm Kommune til nu at ændre på mulighederne for børnepasning

Forældre til børn i Hørsholms daginstitutioner må fra i dag indstille sig på begrænsede åbningstider. Konkret betyder det, at de kommunale vuggestuer og børnehaver kun vil have åbent fra klokken 8 til 15.

I ydertimerne om morgenen og eftermiddagen iværksættes en nødpasning alene for de forældre, der som varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor eller de forældre, som på trods af myndighedernes opfordring om at holde sine børn hjemme, ikke har andre pasningsmuligheder.

Med de nye restriktioner skal daginstitutionerne nu organiseres med afsæt i den enkelte stue som ramme for børn og medarbejdere for at begrænse risikoen for spredning af smitte mest muligt.