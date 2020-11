Forårsfornemmelser: Troels smider Noah-kappen

Troels Gustavsen udgjorde sammen med Lasse Dyrholm popduen Noah frem til 2015, da Lasse Dyrholm forlod projektet. Siden har Troels Gustavsen videreført Noah som et soloprojekt, men nu tager han altså springet og bliver soloartist i eget navn. Han kommer dog ikke alene, men med fuldt band og fornyet kreativitet, skriver Trommen i en pressemeddelelse.

Forandringer har ligget og luret

"Det er nogle forandringer, som har ligget og luret i lang tid, og da de ældste af mine unger spurgte mig, hvorfor jeg hedder Noah, når jeg synger mine sange, tog jeg hele mit virke op til revision. Jeg havde faktisk svært ved at svare dem på spørgsmålet, og derfor gav det mening for mig at smide Noah-kappen og træde ud i verden, helt som mig selv," fortæller Troels Gustavsen.