I Hørsholm Kommune har skoleeleverne alt for meget fravær. Derfor starter man nu et nyt projekt, der skal få flere børn til at komme i skole. Arkivfoto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: For meget fravær: Nyt projekt skal sende flere elever i skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

For meget fravær: Nyt projekt skal sende flere elever i skole

I Hørsholm Kommune har skoleeleverne et bekymrende højt fravær. Derfor starter man nu et nyt projekt, der skal få flere børn til at komme i skole.

Hørsholm - 29. januar 2021 kl. 05:11 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Eleverne i Hørsholm kommunes folkeskoler ligger over landsgennemsnittet, når det kommer til fravær fra skolen, herunder også ulovligt fravær, hvor der ikke er tale om sygdom eller fravær med tilladelse.

Det viser Børne- og Undervisningsministeriets opgørelser fra de sidste tre år.

I et nyt treårigt projekt mellem skolerne, PPR og socialområdet ønsker Hørsholm Kommune at øge indsatsen overfor børn og unges skolefravær. Formålet er at forebygge og afhjælpe bekymrende skolefravær, så børn og unge i 0. til 10.klasse fastholdes eller støttes i at vende tilbage til skolen.

Projektet er finansieret af midler fra Socialstyrelsens pulje til modning af en model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær.

- Vi ønsker at hjælpe de børn, som af forskellige årsager delvist eller slet ikke kommer i skole, til en øget trivsel og en bedre skolegang. Vi vil give dem et godt børneliv og være med til at sikre dem de bedste forudsætninger til voksenlivet, fortæller Svend Erik Christiansen (S), som er formand for Børne- og Skoleudvalget i Hørsholm Kommune.

Fravær kan have alvorlige konsekvenser Konsekvenserne af skolefravær kan være alvorlige, da for meget fravær kan resultere i social isolation, skolefrafald senere i uddannelsessystemet og psykiske problemer som depression og angst.

Den model, som skolerne, PPR og socialområdet skal arbejde med, sætter fokus på at opspore børn og unge med begyndende eller problematisk fravær og afdække årsagerne til fraværet.

Gennem et tværfagligt samarbejde med forskellige indsatser i skolen og i hjemmet, er det målet at nedbringe og afhjælpe skolefraværet.

Hørsholm Kommune er blevet udvalgt til projektet af Socialstyrelsen sammen med Slagelse Kommune og Herning Kommune. Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet følger projektet tæt igennem projektperioden. Når projektet er slut, skal de tre kommuners erfaringer formidles til landets øvrige kommuner.