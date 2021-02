I Hørsholm er der færre voksne pr. børn i vuggestuer og børnehaver end politikerne tror bliver kravet, når minimumsnormeringerne fastlægges. Foto: akira_photo - stock.adobe.com

For få voksne i børnehaverne: Så langt er der til målet

De ved, at de er bagud med normeringer på daginstitutionerne, men ikke, hvornår de er i mål. De ved kun, at det bliver dyrt

Hørsholm - 01. februar 2021 kl. 12:00 Af Fred Jacobsen

Det er lidt som at spille med blind makker, når politikerne i Hørsholm skal finde ud af, hvad der skal til for at kommunen kan leve op til de normeringerne i daginstitutionerne, som regeringen har lagt op til.

En ting er dog klart: Hørsholm er kommet et pænt stykke bagud og skal derfor i de kommende år finde en en del penge for ikke at blive hægtet endnu mere af.

Den øvelse er der allerede taget hul på ved i budgettet at afsætte 1,8 millioner kroner i indeværende år og tre millioner fra 2022 og årene fremover.

Det rækker dog næppe ifølge Svend Erik Christiansen (S), formand for Børne- og skoleudvalget (BSU).

Venter på målet "Problemet er, at vi ikke kender de officielle tal for normeringerne. Vi venter sådan set på, at regeringen fortæller os, hvor niveauet skal være," siger udvalgsformanden til Ugebladet.

Spørger du Børne- og ungdomspædagogernes Landsorganisation (BUPL), er svaret ikke til at tage fejl af: Der skal det være tre børn til én pædagog i vuggestuer og seks børn til én pædagog i børnehaven. Og det skal helst være uddannede pædagoger.

Det er Hørsholm langt fra lige nu: Alene målt ud fra de kommunale bevillinger, er der 4,4 børn pr. voksen i vuggestuer (0-2 årige) og 9,3 pr. voksen i børnehaverne (3-5 årige). Langt fra BUPL's ønsker.

Andel af pædagoger falder Oven i det kommer, at Hørsholm Kommune må se i øjnene, at kommunens i forvejen lave andel af pædagoger vil falde yderligere.

"Af den simple grund, at der ingen pædagoger er at få. Der bliver ikke uddannet nok. Så selv om alle i udvalget er enige om, at det er pædagoger, vi gerne vil have, så bliver det nok ikke sådan," siger Svend Erik Christiansen.

20 til 30 procent bagud For at få et realistisk billede af, hvordan det ser ud med normeringerne i kommunens daginstitutioner i en realistisk hverdag, har kommunen selv iværksat en undersøgelse.

På en dag i november har man registreret forholdet mellem antallet børn og voksne i to af kommunens institutioner. Blot for at konstatere, at også sådan et realitetstjek viser, at andelen af børn pr. voksne er mellem 30 og 30 procent højere end det man tror bliver kravet.

Fakta om normeringer Flere forskellige normeringsopgørelser er i spil i debatten om minimumsnormeringer:



BUPL: 3 børn pr. voksen i vuggestue (0-2 årige), 6 børn pr. voksne i børnehave (3-5 årige).



Danmarks Statistik: 3,2 i vuggestue, 6,5 i børnehave.



Hørsholm Kommune: 4,4 i vuggestue, 9,3 i børnehave.



Faktuel normering i Hørsholm efter egen registrering: 3,9 i vuggestue, 7,2 i børnehave.



Normeret pædagogandel i Hørsholm: 53 procent.



Reel pædagogandel (ifølge realitetstjek): 38 procent i vuggestue, 28 procent i børnehave.



I budget 2021-2024 er der afsat 1,8 millioner kroner i 2021 og 3 millioner fra 2022 og frem til personale i daginstitutionerne.



Statsligt indfasningstilskud: 2,8 millioner i 2021, 3,5 millioner i 2022, 4,9 millioner i 2023 og 6,4 millioner i både 2024 og 2025.





Observationerne på dagen viste også, at der er færre pædagoger end der er normeret til: Normeringen er sat til, at godt halvdelen skulle være pædagoger. I virkeligheden var den kun ca. en tredjedel.

Staten hjælper til Hørsholm kommer dog ikke til at stå helt alene med regningen. Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har både i finansloven for 2020 og 2021 afsat penge til tilskuds til at indfase minimumsnormeringerne, som bliver et lovkrav senest i 2024.

For Hørsholm betyder det godt 2,8 millioner kroner, som kommer oven i de penge, kommunen selv har reserveret til formålet i budgettet. Det vil sige, at der i år kan ansættes personale for ca. fire millioner kroner.

"Det kommer vi et stykke hen ad vejen med, og vi er gået i gang med at bruge de penge," siger siger Svend Erik Christiansen.