Tobias Dyreborg, Sisse Dalsgaard og Rasmus Holboe skal alle stemme for første gang til søndagens EP-valg. De går alle ind for et stærkt europæisk samarbejde, og de fortæller, at alle bør stemme. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Førstegangsvælgere: EU er vigtigt, og man skal stemme

Hørsholm - 25. maj 2019

I solen foran Rungsted Gymnasium har tre elever fredag indfundet sig i en kort stund mellem eksamener, læseferie og ungdomsliv. De tre elever har søndag muligheden for at gå i stemmeboksen for første gang, og det er en mulighed, de alle tre har tænkt sig at udnytte. Stemme skal man nemlig, forklarer de, og det er der flere grunde til.

- I Europa-parlamentet beslutter de, hvad der er vigtigt, og hvad man skal fokusere på i EU. Derfor er det vigtigt at stemme, fortæller 18-årige Sisse Dalsgaard, der går i 2b på Rungsted Gymnasium. Hun suppleres af Tobias Dyreborg, der går i 2v.

- EU er jo vigtigt, fordi der er så mange små lande i Europa, der skal samarbejde med de store. Det er vigtigt at have et godt fællesskab, så man kan samarbejde bedre mellem landene og få mere ud af det, man laver. I EU kan man lave overordnede regler, som landene skal følge, og det gør samarbejdet nemmere, forklarer 18-årige Tobias Dyreborg.

Klima skal prioriteres Samtidig er EU en organisation, der kan gøre noget for klimaet, forklarer eleverne, og derfor er det vigtigt have et stærkt EU.

- Der er meget fokus på miljøet lige nu, synes jeg, og det virker til, at når danskere snakker om det, så bliver det også godt, men Danmark er stadig så småt, og vi udgør jo kun en lille brøkdel af verden. Hvis Europa går sammen om at gøre noget for klimaet, så kan vi gøre en langt større forskel, end hvis det kun er Danmark. Derfor synes jeg, at det er fedt, at man kan stille nogle krav til landene, som alle skal leve op til, fortæller 19-årige Rasmus Holmboe, der ligesom Tobias Dyreborg går i 2v på Rungsted Gymnasium.

I det hele taget betyder klima og miljø meget for de tre førstegangsvælgere.

- Jeg synes, miljøet er en af de vigtigste mærkesager lige nu, og det er noget, som jeg selv vil stemme på baggrund af til EP-valget. Politikerene skal til at handle i forhold til miljøet, lyder opfordringen fra Sisse Dalsgaard.

Mens de tre gymnasielever forholder sig positivt til EU, har de også fået øje på, at mange ikke deler deres entusiasme.

- Jeg tror, at der på det seneste, nu hvor vi lever i sådan en global verden, er en tendens til - også med valget af Trump og situationen i flere af de Østeuropæiske lande - at man nu vil være mere lukkede og nationalistiske. Der er nok en frygt for, at verden er blevet for global, men jeg synes også, at Brexit har vist, at det er for besværligt at gå ud af EU, lyder det fra Sisse Dalsgaard, inden hun opsummerer:

- Jeg går ind for, at man skal have et stærkt samarbejde mellem EU-landende. Vi lever jo i en global verden, og Danmark udgør jo en lille brøkdel. Derfor står vi også stærkere i eksempelvis FN, hvis vi har et godt samarbejde mellem EU-landende, siger hun.

Tobias Dyreborg nævner i den forbindelse, at EU kan være et værktøj til at løse nogle af de udfordringer, som visse EU-kritiske partier tidligere har bekymret sig om.

- Flygtninge er jo også et emne, hvor EU er vigtig, og det er der jo også mange, som stemmer ud fra. Sammen med miljø er flygtninge nok en af de største ting, som EU kan bruges til, forklarer han i forlængelse af snakken om EU-skepsis.

Som følge af forsvarsforbeholdet, der blev vedtaget i 1992, deltager Danmark ikke i »udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet«, men de tre gymnasieelever taler alle for, at det i fremtiden kan blive nødvendigt, at Danmark deltager i et europæisk samarbejde på forsvarsområdet.

Verden er i opbrud, forklarer de unge mennesker, og med den amerikanske præsident Trump's vigende opbakning til NATO-samarbejdet, kan der i fremtiden blive behov for, at Danmark og Europa samarbejder militært.

- Uanset hvad man siger, så sker der meget i verden lige nu, og det virker til, at der er nogle ting under opsejling. Med EU står vi i Danmark klart stærkere, end hvis vi skal stå på egne ben. Derfor tror jeg, at det er vigtigt, at styrke det militære samarbejde i EU, forklarer Rasmus Holmboe, inden han fortsætter:

- Det ville være en bedre verden, hvis flere lande lod være med at gå i krig, men det kan godt være, at det er noget vi burde tænke over alligevel, så vi bliver et stærkere land. Vi ligger tæt på Rusland og så videre, og vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske, siger han.

Det er Sisse Dalsgaard enig i. - Jeg mener, at vi burde have et stærkere samarbejde militært med de andre EU-lande. Vi er et lille land, der ikke rigtig kan bidrage med noget, hvis det endelig skulle komme til en rigtig krig, siger hun.

I den forbindelse understreger Tobias Dyreborg, at det er nok er nødvendigt at prioritere samarbejdet i højere grad, end det har været gjort i forbindelse med NATO.

- Vi har kun givet omkring 1.1 procent af vores bruttonationalprodukt til NATO, selvom vi skulle give 2 procent. Man burde måske prioritere et militært samarbejde i Europa endnu mere, siger han.

Europa-parlamentsvalget finder sted i morgen søndag den 26. maj 2019, hvor der afholdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2024. Afstemningsstederne er åbne fra kl. 9.00 til kl. 20.00.