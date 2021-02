Se billedserie Eleverne fra 0.-4. klasse trin, der vendte tilbage til klasselokalerne i mandags, har i ugens løb været gode til at overholde de restriktioner, skolen har indført, fortæller Usserød Skoles skoleinspektør, Timm Hald. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Første uge tilbage på skolen: Elever klarer genåbning godt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første uge tilbage på skolen: Elever klarer genåbning godt

Gensynsglæden blandt de yngste elever var ikke til at tage fejl af, da Frederiksborg Amts Avis besøgte Usserød Skole fredag formiddag.

Hørsholm - 13. februar 2021 kl. 05:02 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

En dreng med en rød jakke og et sæt matchende kinder er målrettet på vej mod toppen af klatrestativet. Der er fart på, og han overhaler flere af de andre børn på vej op.

»Eeej, Bertram!«, lyder det fra en pige med lilla hue, der ikke stoler lige så meget på Bertrams klatreevner, som han selv gør. Hun strammer sit greb om rebet. Hun er bange for at falde ned.

En dreng i sort jakke klatrer op fra den modsatte side af nettet, og hvis Bertram sænker farten nu, risikerer han, at drengen i den sorte jakke når toppen før ham. Men Bertram stopper op og kigger ned mod pigen, der knuger sig til rebet lige under ham. »Undskyld!«, siger han. Og ja, Bertram nåede alligevel toppen som den første.

Fredagsstemning Nede på boldbanen, hvor 4.B holder til, suser en fodbold rundt i luften. Der lyder et ordentligt smæld, hver gang bolden rammer banden, der indkredser banen. Men de mange smæld fra bolden begynder så småt at blive reduceret til baggrundsstøj. For fem piger fra 4.B har sat sig godt til rette på toppen af fodboldbanens ene mål.

»Bubbibjørn, hopper op og ned og hid og did«, skråler de i kor udover boldbanen. En genkendelig sang fra Disney Sjov. Fredagsstemningen har ramt skolegården. Fodbolddrengene kalder det drillerier. Pigerne selv kalder det for heppekor.

Artiklen fortsætter under billedet.. Amy og Valdemar fra 4.B på Usserød Skole har savnet deres legekammerater, mens de har været hjemsendt. Foto: Allan Nørregaard

Valdemar på 10 år står på mål. Både på fodboldbanen og for korsangen fra heppekoret, der hænger og dingler over hovedet på ham.

- Det er stressende, og det er hver dag, siger han om heppekoret, men smiler alligevel hen til sin 10-årige klassekammerat Amy, som er en del af heppekoret.

For selv om de to klassekammerater ikke er enige om, hvorvidt pigernes heppekor er fedt eller ufedt, er de enige om, at det er fantastisk at være tilbage på Usserød Skole.

- Jeg har glædet mig mest til at se alle mine venner, siger Amy.

- Og at have nogen at lege med, tilføjer Valdemar, inden han vender tilbage til sin målmandstjans.

Artiklen fortsætter under billedet.. Skoleinspektøren på Usserød Skole, Timm Hald, gik fredag formiddag rundt og holdt øje med, at hver klasse befandt sig i den zone i skolegården, som de var blevet tildelt. Det blev til i alt nul løftede pegefingre i tifrikvarteret, for alle børn havde styr på, hvor de måtte være. Foto: Allan Nørregaard

Stor gensynsglæde De fleste i skolegården er under halvanden meter høje, for det er kun 0.-4. klasse, der har fået lov til at komme tilbage til Usserød Skole, som har været midlertidigt nedlukket siden før jul på grund af de udmeldte coronarestriktioner fra regeringen.

Men i mandags fik Usserød Skole og landets øvrige skoler lov til at åbne dørene op for de mindste, og det var en dag, skoleinspektøren på Usserød Skole havde glædet sig meget til.

- Det er dejligt at kunne åbne skolen igen. Skolen er jo bare en tom bygning, når der ikke er børn i den, så er det jo ikke en skole, så vi har selvfølgelig savnet vores elever og medarbejdere, siger Timm Hald, der er skoleinspektør på Usserød Skole. Og gensynsglæden går begge veje.

»Hej Timm, hej Timm«, råber en lille pige, imens hun smiler over hele femøren, da hun ser skoleinspektøren. Han går rundt i skolegården og holder øje med, at hver klasse holder sig til den zone, som klassen er blevet tildelt. Men det er ikke en særlig krævende opgave, for alle børnene er gode til at overholde de coronarestriktioner, der er på skolen.

Fastelavn for alle Inde på lærerværelset er der næsten lige så meget run på, som der er i skolegården. Gigantiske papkasser med farverige fastelavnsboller står stablet på flere af bordene. De skal deles ud i klasserne senere. For selv om fastelavn ikke kan fejres på samme måde, som skolen normalt ville gøre det, så skal eleverne kunne mærke, at det er fastelavn.

- Normalt ville vi slå katten af tønden og stå i en lang række og fejre det, men i år er vi nødt til at gøre det på en lidt anden måde, siger Timm Hald.

I den ene halvdel af papkasserne står fastelavnsbollerne og putter sig op ad hinanden i lige rækker. Det er de fastelavnsboller, der er til 0.-4. klassetrin. I den anden halvdel af kasserne er fastelavnsbollerne pakket ind enkeltvis i små poser. De er til eleverne fra 5.-9. klassetrin, som fortsat er hjemsendt.

For de hjemsendte klassetrin skal ikke snydes for fastelavnsboller. Derfor står den på uddeling af fastelavnsboller to-go til de ældste elever på skolens parkeringsplads fredag eftermiddag. Uddelingen er nøje skemalagt, så der kun er få elever på parkeringspladsen ad gangen, og det er elevernes klasselærere, der står for uddelingen.

Og på lærerværelset er der enighed om, at det bliver en glædens dag, når 5.-9. klassetrin kan vende tilbage til deres klasselokaler.

- Vi glæder os rigtig meget til at se dem igen, siger skoleinspektøren.

relaterede artikler

SF: Kommunalbestyrelsen trænger til en vagthund 12. februar 2021 kl. 05:07