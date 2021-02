Første Verdenskrig og forelskelse førte til første bageri på Bolbrovej

Museumsinspektør Hans Jørgen Winther Jensen fortæller lokalhistorien om, hvordan det gik til, at Henning Hasselbohm åbnede brødudsalg på Bolbrovej i Rungsted for næsten 100

Artiklen i Ugebladet 10. februar om den nye bager på Bolbrovej 64A sætter gang i lokalhistorikeren. For har der ikke tidligere være bagere eller brødudsalg på de kanter?

Her på egnen kunne han bruge sin uddannelse som gartner hos de store villaejere på Strandvejen og ved Rungsted Kirke, og bruge sin fritid til at lære Astrid at kende.