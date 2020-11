Se billedserie Julegudstjenesterne kommer snart perler på en snor, men i kræver det tilmelding for at deltage. Der er begrænset pladser, og det er først til mølle. Foto: Le Klint

Først til mølle i kirken: Begrænset plads til julens gudstjenester

Alle tre kirker i Hørsholm har indført tilmelding til årets julegudstjenester

Hørsholm - 30. november 2020 kl. 08:18 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Corona-pandemien har vendt op og ned på det meste. Julen bliver ikke, som vi kender den. Heller ikke i kirkerne, hvor højtiden er årets helt store samlingspunkt. For mange er det en af julens vigtige traditioner at gå i kirke.

Men det kan blive svært for mange, for med de nuværende coronarestriktioner er der et begrænset antal pladser til alle julens gudstjenester i både Hørsholm Kirke, Kokkedal Kirke og Rungsted Kirke.

Ikke plads til alle Derfor har alle tre lokale kirker nu indført tilmelding til årets julegudstjenester. Og det er først til mølle, siger Anne Sofie Coles, kommunikationsmedarbejder i Hørsholm Sogn.

Tilmeldingen sker på de tre kirkers hjemmesider - men både Hørsholm Kirke og Rungsted Kirke venter til på fredag den 4. december med at åbne for tilmeldingen til gudstjenesterne juleaftensdag.

"Vi er rigtig kede af, at der ikke er plads til alle og håber meget på jeres forståelse," lyder det fra de tre kirker.

JULENS GUDSTJENESTER Kokkedal Kirke - alle med sang (max. 42 personer):

20. december kl. 10.00: Bonus julegudstjeneste ved Kirsten Weile

20. december kl. 12.00: Bonus julegudstjeneste ved Kirsten Weile

23. december kl. 14.00: Lillejuleaften ved Martin Ravn

23. december kl. 16.00: Lillejuleaften ved Kirsten Weile

24. december kl. 11.30: Juleaften ved Kirsten Weile

24. december kl. 13.00: Juleaften i børnehøjde ved Kirsten Weile

24. december kl. 14.30: Juleaften i børnehøjde ved Martin Ravn

24. december kl. 16.00: Juleaften ved Martin Ravn

25. december kl. 10.00: Juledag ved Kirsten Weile

26. december kl. 10.00: 2. juledag ved Martin Ravn

Rungsted Kirke (max. 60 personer uden sang/30 med sang)

23. december kl. 13.00: Lillejuleaften uden fællessang v. Hans-Henrik Nissen

23. december kl. 14.30: Lillejuleaften med fællessang v. Helle Ann Hentzer

23. december kl. 15.30: Lillejuleaften med fællessang v. Hans-Henrik Nissen

23. december kl. 16.30: Lillejuleaften uden fællessang v. Dorte Fabrin Beltoft

24. december kl. 13.00: Juleaften uden fællessang v. Dorte Fabrin Beltoft

24. december kl. 14.30: Juleaften med fællessang v. Helle Ann Hentzer

24. december kl. 15.30: Juleaften med fællessang v. Dorte Fabrin Beltoft

24. december kl. 16.30: Juleaften uden fællessang v. Hans-Henrik Nissen

25. december kl. 10.00: Juledag uden fællessang v. Hans-Henrik Nissen

26. december kl. 10.00: 2. Juledag med fællessang v. Dorte Fabrin Beltoft

27. december kl. 10.00: Julesøndag med fællessang v. Helle Ann Hentzer

Hørsholm Kirke - alle med sang (max. 50 personer):

23. december kl. 07.45-8.00: Morgensang i kirken ved Nina Raunkjær og Erik Hildebrandt-Nielsen

23. december kl. 16.30: Julestemningskoncert ved organist Erik Hildebrandt-Nielsen (livestreames)

24. december kl. 12.00: Juleaften for børn ved Le Klint (livestreames)

24. december kl. 15.00: Juleaften for voksne ved Nina Raunkjær og Per Melhof (livestreames)

25. december kl. 10.00: Juledag ved Le Klint (livestreames)

26. december kl. 10: 2. Juledag ved Per Melhof (livestreames)

27. december kl. 10.00: Julesøndag ved Kristian von Späth (livestreames)

30. december kl. 07.45-8.00: Morgensang i kirken ved Nina Raunkjær og Erik Hildebrandt-Nielsen Vi må stole på folk På de respektive kirkers hjemmeside kan man også se, hvor mange billetter, der er tilbage til den enkelte gudstjeneste. Sognets kommunikationsmedarbejder satser på, at folk også her viser samfundssind og melder fra igen, hvis de bliver forhindret i at komme, så de ledige stole kan gå til nogle andre..

"Ja, vi må stole på, at når folk tilmelder sig, så kommer de også til gudstjenesten," håber Anne Sofie Coles, der tilføjer, at der arbejdes på at få integreret et afmeldingssystem på hjemmesiderne.

Der er også tilmelding til alle andre gudstjenester i løbet af december.

Gudstjenester streames Skulle der blive udsolgt til alle julens gudstjenester, skal man ikke fortvivle helt. I Hørsholm Kirke streames alle gudstjenester, så de kan nydes hjemme bag computerskærmen, iPad'en eller mobilen.

Linket finder man på kirkens hjemmeside, Facebook, ligesom streamingen kan ses direkte på Youtube.

