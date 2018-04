Se billedserie Kristin Arendt (K) mener, der er stort potentiale i at få førerløse busser til Hørsholm.

Førerløse busser kan komme på vejene næste efterår

Hørsholm - 07. april 2018 kl. 05:12 Af Anna Törnqvist Jensen

Hørsholm Kommune har længe leget med tanken om at få førerløse busser på vejene, og nu er kommunen nået så langt, at der er planlagt ruter, hvor de selvkørende busser kan køre. Planen er nu, at busserne skal ud på vejene i november 2019, men først skal projektet godkendes af et politisk flertal. Opbakning er der at hente hos Konservative, og Miljø- og Planlægningsudvalgets tre konservative medlemmer stemte torsdag for at arbejde videre med en forsøgsordning med de selvkørende busser.

- Der er så stort potentiale i det, og det vil kunne binde vores by sammen på en helt ny måde, ligesom ruterne kan gøres fleksible, så vi kan tage højde for, hvad der sker i området. Jeg mener bestemt, det er fornuftigt at få gang i det her, siger Kristin Arendt (K), der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget.

Men Venstre trækker i bremsen på projektet og har benyttet sig af standsningsretten for at få sagen forelagt kommunalbestyrelsen.

- Vi mener ikke, busserne er klar til at køre på vejene. De kører kun 10 kilometer i timen, og det er vores opfattelse, at teknologien ikke er klar endnu. Derfor mener vi ikke, vi skal bruge så mange penge på at afprøve noget, som i virkeligheden burde udvikles færdigt først, siger Anne Ehrenreich (V), der er medlem af Miljø- og Planlægningsudvalget.

Venstre var ellers en del af det seneste budgetforlig, hvor parterne blev enige om at sætte over to millioner kroner af til at lave forsøg med førerløse busser.

- Vi går stadig ind for selvkørende busser, og vi går også ind for ny teknologi, men i budgetaftalen står, at det er en forudsætning, at førerløse busser kun indsættes, når det er teknologisk muligt, og når det ikke er til gene for den øvrige trafik. Det er ikke vores opfattelse, at teknologien på nuværende tidspunkt opfylder de krav, siger Anne Ehrenreich.