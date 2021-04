Se billedserie I to år stod 67-årige Leif B. Johansen i spidsen for Røde Kors Genbrug, men det kom til at fylde for meget for den 67-årige tidligere beredskabschef, der fra 1. april valgte at sige stop. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Førende genbrugsbutik sadler om efter lederstop

Leif B. Johansen har efter to år forladt posten som daglig leder af Røde Kors Genbrug i Hørsholm vil bestyrelsen ændre den daglige ledelse

Hørsholm - 08. april 2021 kl. 05:58 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

"Det har været et job på fuld tid, og jeg synes, at det kom til at fylde for meget. Nu er jeg brugt op på det, der hedder genbrug og mener, at der skal nye kræfter til, der kan se på det med andre og friske øjne..."

Sådan lyder det fra 67-årige Leif B. Johansen, der efter bare to år som leder af Røde Kors Genbrug i Hørsholm har valgt at stoppe og forlade den frivillige lederpost i nødhjælpsorganisationen.

Han har haft ansvaret for både Røde Kors genbrugsbutikken på Usserød Kongevej og Røde Kors Møbler i Kokkedal Industripark samt de øvrige genbrugsaktiviteter med ledelse af 210 frivillige og i alt ni afdelingsledere.

Begyndte som 16-årig Siden Leif B. Johansen i 2018 lod sig pensionere som beredskabschef og indsatsleder efter en 44 år lang karriere i brandvæsenet, har han lagt al sin tid i Røde Kors-arbejdet og var også manden, der i 1996 var en af initiativtagerne til at oprette Røde Kors Genbrug, som tidligere i år fejrede 25 års jubilæum.

"Nu har jeg lagt den energi i det, jeg kunne. Det har virkelig været nogle meget spændende år, hvor jeg har mødt rigtig mange nye, rare mennesker, der har vist et stort personligt engagement og lyst til i fællesskab at arbejde for det fælles mål at tjene penge til Røde Kors' hjælpearbejde," lyder det fra Leif B. Johansen, der fratrådte 1. april, men har været med i Røde Kors-organisationen siden han var 16 år gammel.

Der bliver da også sat umådelig stor pris på Leif B. Johansens indsats i Røde Kors-bestyrelsen.

"Han har været med til at bringe genbrugsaktiviteten til et højere niveau og har ydet en professionel indsats. Ikke mindst i det seneste år med coronarestriktioner og lukning i flere omgange," lyder det fra Røde Kors-formand Jørgen Jørgensen.

Uddeles på tre personer Med Leif B. Johansens farvel er det samtidig også med en erkendelse af, at der nu er behov for en ændring, der kan styrke den daglige ledelse af genbrugsteamet, så Røde Kors Hørsholm kan fastholde de sidste års vækst og sikre den udvikling, der har været med til at skabe overskud til nødhjælp, og har givet genbrugsbutikken på Usserød Kongevej landets højeste omsætning.

"Det er en udfordring at finde en afløser for Leif, og derfor har vi valgt at ændre vores organisation og fordele hans hidtidige opgaver på flere hænder, sådan at ledelsesteamet for Røde Kors Genbrug fremover skal bestå af tre personer," siger Jørgen Jørgensen.

Selvstændige enheder Det betyder blandt andet, at de to salgssteder - butikken i Hørsholm Arkaden og møbelbutikken i Kokkedal Industri - fremover skal drives som to selvstændige enheder med hver deres leder. Dertil en leder af organisationens genbrugsaktiviteter. artiklen fortsætter under foto...

Med Leif B. Johansens afgang som daglig leder af Røde Kors Genbrug i Hørsholm har det fået bestyrelsen til at sætte gang i en ændring, der skal styrke ledelsen af genbrugsteamet. Foto: Jerry Ritz

Den ledige stilling som butiksleder af genbrugsforretningen på Usserød Kongevej er nu slået op, bl.a. her i Ugebladet og på Røde Kors' hjemmeside.

Til det nye ledelsesteam er på plads vil aktivitetsledelseskonsulent Michael Dupont, i overgangsperioden varetage den daglige ledelsesfunktion.

Siden genåbningen 1. marts har der været utrolig travlt hos Røde Kors, der alene i marts måned har solgt 34.920 forskellige varer.

