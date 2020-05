Se billedserie Maja Bilde, der aktivitetsleder i Røde Kors Hørsholms integrationsafdeling, har været aktiv i foreningen i 20 år. I dag tirsdag fylder hun 80. Foto: Jerry Ritz

Send til din ven. X Artiklen: Fødselar og trofast frivillig: »Der har aldrig været en dag, hvor jeg ikke havde lyst« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fødselar og trofast frivillig: »Der har aldrig været en dag, hvor jeg ikke havde lyst«

Hørsholm - 26. maj 2020 kl. 08:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For tyve år siden sluttede Maja Bilde sin karriere i Postvæsenet. Her havde hun taget hele turen fra elev i Frederikshavn til postmester i Gentofte. Rejsen varede 44 år, og da den nåede sin ende, var Maja Bilde en frisk 60-årig pensionist. Hun besluttede, at de mange fritimer fremover skulle bruges på noget meningsfyldt, og meningen fandt hun i et opslag i avisen, hvor det fremgik, at Røde Kors Hørsholms integrationsafdeling manglede frivillige.

Afdelingen tager sig af de flygtninge, som kommer til Hørsholm Kommune, og Maja Bilde tænkte, at det var lige noget for hende. Hun blev en del af holdet, som på det tidspunkt blev ledet af Lise Poulsen, og efter fem år overtog hun i 2005 stillingen som aktivitetsleder for hele afdelingen. I dag fylder Maja Bilde 80 år, og det er i den anledning, at Frederiksborg Amts Avis ser nærmere på, hvad tiden som aktivitetsleder har betydet for den afholdte fødselar.

Maja Bilde, der aktivitetsleder

i Røde Kors Hørsholms integrationsafdeling,

har været aktiv i foreningen i 20 år.

I dag tirsdag fylder hun 80.



Et spændende »arbejde« Spørger man Maja Bilde, om jobbet som frivillig og aktivitetsleder i Røde Kors levede op til hendes forventninger, er svaret positivt.

- Det var faktisk mere spændende, end jeg turde have drømt om. Mine tyve år i Røde Kors vidner om, at det er noget, jeg har nydt hver eneste dag. Der har aldrig været en dag, hvor jeg ikke havde lyst - som frivillig og ulønnet skal det være en glæde at gå på »arbejde«. Glæden over at være sammen med andre mennesker - flygtninge og andre frivillige - og at gøre en forskel for mennesker i nød er lønnen i sig selv, fortæller Maja Bilde, der i sammenligning med andre, har passet sit frivillige arbejde over en usædvanlig lang årrække.

- Det er lidt usædvanligt, at en frivillig leder bliver så mange år på en så krævende post, siger Jerry Ritz, der er bestyrelsesmedlem og aktivitetsleder for kommunikation og tilføjer:

- I de tyve år Maja har været frivillig i Røde Kors Hørsholm, har der været seks forskellige formænd.

For Maja Bilde har det dog mikke været nogen sag at blive ved. Hendes hjerte banker for de svageste og mest sårbare i samfundet - de mennesker, der som flygtninge har været tvunget til at forlade deres land og som er kommet hertil fra krigens rædsler.

Da Maja Bilde startede i Røde Kors, var det krigene og de væbnede konflikter i Jugoslavien, som fyldte mest. Derefter har det været forfulgte i Iran, Iran og Afghanistan, der er kommet hertil. I de seneste seks-syv år har det været ofre for borgerkrigen i Syrien og konflikten i det østafrikanske land Eritrea, som har sendt mange mennesker på flugt.

Maja Bilde møder flygtningene med empati, et fast håndtryk, et kærligt klap på skulderen. øjenkontakten holder hun, ligesom hun er parat med gode råd og praktisk hjælp, uanset om det drejer sig om kontakt til læge, skole, en forklaring på, hvad sundhedskortet er for en størrelse, eller kontakt til offentlige instanser. Hun har også været babysitter om natten, når en lille ny borger har meldt sin ankomst, og når et flygtningeforældrepar ikke har haft andre. Aktiviteter, hvor man inkluderer nye borgere sammen med lokale frivillige, er en del af den strategi, som Maja Bilde har stået for at udføre. Hun er særdeles vellidt blandt de frivillige og flygtninge, og hun bliver af mange flygtninge betragtet som deres »danske Mamma«. Hendes fokus er særligt på børnene og deres mulighed for at fungere godt i det danske samfund. I starten af året, før Corona-krisen satte ind, tog hun initiativ til at der blev oprettet en lektiecafé for børn og unge hver torsdag i Røde Kors-huset på Savsvinget. I 2015 blev hun ikke overraskende udnævnt til »Årets frivillig« af Hørsholm Kommune.

»Hej Maja« I et forsøg på at gøre status over to hele årtier som frivillig og aktivitetsleder i Røde Kors, fortæller Maja Bilde om det bedste ved det frivillige »arbejde«.

- Alle de dejlige mennesker og ikke mindst deres børn, som jeg har lært at kende gennem årene. Uanset hvor jeg kommer i byen, lyder der altid et »Hej Maja«. Det kan være fra et ungt menneske, der kom hertil som 5-årig barn for 15 år siden og nu er 20 år og godt i gang med en uddannelse.

Hun tilføjer: - Det er spændende at møde folk med en anden kulturel baggrund, jeg læser meget om de lande, de er flygtet fra. Det gør jeg for at forstå historien og den politiske situation og for blive klogere på årsagen til krig og konflikter.

Maja Bilde har fulgt rigtig mange flygtningefamilier, og for mange af familierne har det gjort en forskel at møde Røde Kors Hørsholm, lader hun forstå.

- At vores indsats med integration virker, kan jeg se, fordi de fleste i dag er erhvervsaktive og selvforsørgende eller går på HF, gymnasiet - og andre i gang med en uddannelse.

Hun stråler og tilføjer afsluttende:

- Det gør mig bare så glad, at rigtig mange har taget imod den chance, de har fået. Det er dejligt, at se når det går dem godt. jeg har kendt dem, siden de kom hertil og var meget usikre på, om der var en fremtid for dem her i landet, lyder det fra Maja Bilde, som i dag fylder 80 år.