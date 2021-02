Se billedserie Selvom der er 70 år imellem dem, er Kirsten og Josefine blevet gode venner, og det nyder de begge godt af. Fotos: Jerry Ritz

Fodboldpigen Josefine gør en kæmpe forskel for Kirsten

Selvom der er 70 år imellem dem, er Kirsten og Josefine blevet gode venner, og det nyder de begge godt af.

Hørsholm - 05. februar 2021 kl. 05:18 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Josefine Hasbo på 19 år kunne let være Kirstens barne- eller oldebarn, for Kirsten er 89, men sådan er det ikke. Josefine Hasbo er derimod Røde Kors Hørsholms yngste frivillige besøgsven, og siden starten af september sidste år har hun og Kirsten haft stor glæde af hinanden.

De taler nemlig rigtig godt sammen på trods af den store aldersforskel på 70 år.

Artiklen fortsætter efter billedet... 89-årige Kirsten fortæller om livets milepæle, mens 19-årige Josefine Hasbo lytter og lærer.

Josefine Hasbo blev ven med Kirsten, kort efter at Kirsten havde mistet sin mand Franz. De to kvinder mødtes derfor på et tidspunkt, hvor Kirsten havde brug for opmuntring efter at være blevet alene efter 60 års ægteskab. Det fik hun, da hun mødte Josefine, og glæden er gengældt.

- Hver onsdag, som ofte er den dag, jeg besøger Kirsten, glæder jeg mig og mit smil er lige så stort, når jeg går derfra, fortæller Josefine Hasbo og fortsætter:

- Tanken om, at Kirsten sidder i sin stol i sit køkken med radioen skruet op for hendes østrigske yndlingsmusiker - så næsten naboerne kan høre det - og venter på, at jeg kommer ind ad døren. Det er virkelig et lyspunkt på ugen, lyder det fra 19-årige Josefine Hasbo.

Livets store milepæle Josefine Hasbo fortæller, at hun og Kirsten snakker om livets store milepæle. Mens Kirsten øser af sin store livserfaring, lytter Josefine og suger til sig. Kirsten bor i sit eget hus, som hun og hendes mand fik opført i Hørsholm for 55 år siden. Dengang var grunden en udstykning på en pløjemark, og det taler de to om.

Kirstens fysik er ikke, hvad den har været. Hun sidder i kørestol, men hukommelsen fejler ikke noget. Det kniber dog lidt med hørelsen. Det ved Josefine Hasbo heldigvis godt, så hun holder øjenkontakt og hæver stemmen, så Kirsten får det hele med.

To stædige piger Josefine syntes, at Kirsten trængte til at komme ud af sit hus, men i første omgang var hun var ikke til at overtale til at forlade sin trygge stue.

Kirsten er nemlig stædig, men det er Josefine også. Så i tredje forsøg lykkedes det alligevel Josefine Hasbo at overtale Kirsten til, at de to skulle tage en tur i det fri, og det blev en succes.

Kirsten nød turen og var begejstret for at komme ud i den friske luft. Da Josefine hørte, at Kirsten og hendes mand havde lært hinanden at kende, mens de begge var aktive med sejlsport, besluttede hun, at de to skulle en tur på Rungsted Havn og opleve stemningen. Hun lånte derfor sin mors bil, hvor der var god plads til både Kirsten og hendes kørestol, og det blev en skøn tur, som Kirsten ikke glemmer lige med det samme. Hun nød nemlig at se sejlbådene og livet på havnen.

»Der er krudt i den pige« Det var egentlig meningen, at de to skulle drikke te og sludre, men det udviklede sig hurtigt til mere end det. Derfor er Kirsten Taknemmelig for, at hun fik en frisk besøgsven med spræl i.

- Josefine er meget sød og charmerende, og en pige man kan stole på. Hun er præcis og overholder alle aftaler. Vores venskab betyder meget for mig. Jeg er taknemmelig, for at Røde Kors sendte hende til mig, fortæller Kirsten om hendes yngste ven.

For Josefine har det også været en god oplevelse at møde Kirsten.

- Jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe Kirsten med at få ryddet op efter hendes afdøde mand, som var død kort tid, før jeg blev tilknyttet hende som besøgsven. Kirsten bad mig om at skænke hans tøj til genbrug i Røde Kors, så jeg hjalp hende med at rydde op i skabe og kælderen og kørte en masse af hans ting til Røde Kors butikken, fortæller Josefine Hasbo, og Kirsten tilføjer:

- Jeg håber, at det er andre som kan have glæde af de ting, som jeg har doneret. Jeg har ingen glæde af at have hans ting længere. Josefine har været en utrolig stor hjælp. Det var meningen, at vi skulle drikke te og sludre, men der er krudt i den pige, så det bliver meget andet end det, fortæller hun med et smil.

