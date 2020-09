De seneste coronarestriktioner rammer i nogen grad idrætten og i Hørsholm har de medført, at samvær udenfor fodboldbanen ikke længere tilskyndes. Hos Hørsholm Usserød Idrætsklub ærgrer man sig over situationen, men glæder sig samtidig over, at det stadig er muligt at spille fodbold. På et normalt år vil et hold lave mange andre ting end at spille fodbold. Man vil hænge ud inden og efter træning, og man vil lave aktiviteter, som ikke direkte handler om fodbold. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Fodboldklub: Vi dyrker fællesskabet på banen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fodboldklub: Vi dyrker fællesskabet på banen

Hos Hørsholm Usserød Idrætsklub ærgrer man sig over, at det ikke længere er muligt at afholde sociale arrangementer, men glæder sig samtidig over, at det stadig er muligt at spille fodbold. Det fortæller Katja Loran, der er frivillig og klubbens corona-vejleder.

Hørsholm - 23. september 2020 kl. 17:35 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da regeringen indførte de seneste coronarestriktioner den 19. september, lød det fra flere sider, at restriktionerne kunne ramme idrætten hårdt. Blandt andet blev forsamlingsforbuddet sænket fra 100 til 50 personer, og flere bekymrede sig om, hvorvidt det ville blive vanskeligt at afholde stævner med mange deltagere.

Hos HUI Fodbold i Hørsholm, der tæller omkring 1200 medlemmer og 150 frivillige, betyder de nye restriktioner, at klubben ikke længere opfordrer til socialt samvær for klubbens hold. Det fortæller Katja Loran, der er frivillig og udnævnt som klubbens Corona-vejleder.

- På et normalt år vil et hold lave mange andre ting end at spille fodbold. Man vil hænge ud inden og efter træning, og man vil lave aktiviteter, som ikke direkte handler om fodbold. Vi gør meget ud at opfordre til sociale arrangementer, men det er ikke længere muligt, og vi opfordrer derfor ikke til sociale aktiviteter udover sport, fortæller hun.

Blandt andet har klubben udsat en Esports-turnering, der skulle have fundet sted sidste weekend.

Fodbold er det vigtigste Hos HUI Fodbold ærgrer det, at man må aflyse sociale arrangementer, men det vigtigste er nu engang fodbolden, og man vil derfor bestræbe sig på at få det bedste ud af situationen, oplyser Katja Loran.

- Vi har været tilbageholdende med sociale arrangementer et stykke tid og de seneste gør at ingen hold bør arrangere noget i den kommende tid. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, da det også er en del af fællesskabet at lave andet end fodbold sammen som hold, men vi vil trods alt hellere fortsætte med at spille fodbold udendørs hele vinteren. Siden der blev åbnet op for fodboldspil igen, har vi fulgt reglerne fra DBU nøje, så det har været muligt at afvikle kampe, næsten som vi plejer. Der bliver holdt afstand i omklædningsrummene, hvor der også er øget rengøring, så spillerne kan få en lille smule af den omklædningsrums-følelse, som for mange hænger sammen med fodbold, lyder det fra Katja Loran, inden hun afslutter:

- Vi er bare glade for, at vi kan spille fodbold så længe som muligt. Det giver fællesskab, og det kan vi trods alt fortsætte med at dyrke, selvom vi ikke længere opfordre til samvær udenfor banen, som vi plejer.

DBU ændrer regler Da de nye coronaregler blev indført, lød det fra Statsminister Mette Frederiksen (S), at det stadig skulle være muligt at gå til fritidsaktiviteter, og det vækker glæde hos DBU.

- Det er en anerkendelse af, hvor vigtig idrætten er i danskernes hverdag. Samtidigt opfordrer myndighederne til, at vi alle sammen skal begrænse vores sociale omgang, og derfor vil vi også på det kraftigste opfordre til, at fodboldklubberne aflyser deres sociale aktiviteter i denne tid. Nu er det nemlig sundheden og selve muligheden for at spille fodbold, vi skal værne om, udtalte Bent Clausen, der er næstformand for bredden i DBU, i den anledning.

For fodboldklubberne betyder de nye restriktioner, at klubhuse og cafeterier er underlagt de samme regler som restauranter og barer.

I forbindelse med kampe og stævner kan der fortsat gøres brug af dispensationen fra forsamlingsforbuddet, så i alt 500 personer må være samlet. I den forbindelse understreger DBU blandt andet, at det er vigtigt, at tilskuere kun opholder sig i afmærkede tilskuerområder, at der minimum er to kvadratmeter per person i tilskuerarealet, og at alle tilskuere sidder ned på stole, hvis der ikke er en fast tribune. Det fremgår af DBU's hjemmeside.