Fodboldkamp i tv sender halvt gymnasium hjem

Ti drenge så Champions League, blev smittet, så 400 elever på Rungsted Gymnasium torsdag og fredag må blive hjemme

Hørsholm - 06. maj 2021

400 elever skulle i dag møde op til undervisning på Rungsted Gymnasium. Det skal de ikke alligevel. De skal blive hjemme undervises virtuelt.

Det vil sige, at gymnasiet vil være tømt for elever de to dage, fordi den anden halvdel af eleverne i forvejen undervises virtuelt.

Årsag er et smitteudbrud, der ifølge rektor Ruth Kirkegaard kan føres tilbage til sidste onsdag, da ti drenge fra gymnasiet samledes for at se Champions League fodboldkampen mellem Paris Saint-Germain og Manchester City.

Trækker i bremsen Ni viste sig bagefter at være positive med covid-19. For at forhindre yderligere smittespredning, fik de 400 elever, der efter planen skulle møde til almindelig undervisning i denne uge, i aftes en mail fra rektor med besked om at blive hjemme og melde smitte ind til skolen.

"De smittede elever er fordelt i forskellige klasser. Derfor vælger vi ansvarligt og forebyggende at trække i bremsen og bede 14 klasser blive hjemme," siger Ruth Kirkegaard.

Det betyder også, at den anden halvdel, der skal tilbage på skolen fra mandag, får besked på at møde nytestet op på skolen med en negativ test.

Møgtræls, siger rektor "Det er møgtræls, det her," lyder det fra Rungsted Gymnasiums rektor, "her bare tre uger før 3.g'erne skal til skriftlig studentereksamen."

Samtidigt advarer hun mod at pege fingre ad de fodboldglade elever.

"De mødtes privat inden for de tilladte rammer. Vi antager, at smitten har spredt sig. Derfor handler vi," siger Ruth Kirkegaard med henvisning til, at ti personer er grænsen for, hvor mange der må være sammen indendørs.

Smittetallet stiger Smitteudbruddet på Rungsted Gymnasium sker samtidig med, at der onsdag 5. maj blev konstateret 51 nye smittede i Hørsholm - svarende til en incidens på 205 smittede for hver 100.000 indbyggere. Det svarer til en incidens på 180, når der er korrigeret for det høje antal tests i Hørsholm. En korrigeret incidens på 250 vil kunne medføre en lokal nedlukning af større omfang. Alligevel er borgmesteren bekymret.

Vil udvide testkapacitet "Det stiger for hurtigt," siger Morten Slotved (K).

Kommunens krisestyringsstab retter derfor blikket stift mod netop den korrigerede incidens. For antallet af tests er afgørende for, om smittetrykket sniger sig op i nærheden af en nedlukning.

Kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon oplyser i den forbindelse, at kommunen har henvendt sig til Region Hovedstaden for at få mulighed for at udvide testkapaciteten på PCR-tests (dem i halsen, red.) - blandt andet også for at undgå den ventetid der meldes om fra det nye testcenter i Fritidshuset.