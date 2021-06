Se billedserie Kajta Loran blev i 2020 udnævnt til en af »Hele Danmarks Frivillige« af DBU og Arbejdernes Landsbank for hendes store engagement i klubben. Hun tager selv ferie for ulønnet at være med til fodboldskolen i uge 26. Foto: Frederik Volstrup Kock

Send til din ven. X Artiklen: Fodboldfeberen er sat ind på den traditionsrige fodboldskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fodboldfeberen er sat ind på den traditionsrige fodboldskole

Denne uge triller bolden endnu engang på grønsværen hos den populære fodboldskole arrangeret af Hørsholm-Usserød Idrætsklub og DGI.

Hørsholm - 30. juni 2021 kl. 15:39 Af Frederik Volstrup Kock Kontakt redaktionen

Når man spankulerer hen ad stien bag Hørsholm Svømmehal, mødes man traditionen tro af glade barnestemmer og bombarderes af den dumpe lyd fra støvler, der hamrer boldene rundt på grønsværen. Fodboldskolen blev sidste år afviklet samme uge, hvilket var første prøve på en fodboldskole med restriktioner.

I år overnatter børnene ikke på fodboldskolen, men møder ind hver dag til træning og sjov fra 9.00 til 15.00.

- Vi følte os rimelig sikre på, at vi nok skulle kunne afvikle arrangementet helt udendørs, siger Katja Loran, der står for den praktiske afvikling af fodboldskolen og sidste år blev overrasket med en pris fra DBU for hendes frivillige indsats for klubben.

Savner aftenhyggen Langt størstedelen af børnene kan forholdsvis uproblematisk komme til og fra hver dag, da de fleste bor lokalt i Hørsholm. Louis Hyldahl Kirkeby og Tristan Selck på 13 år bor begge i Hørsholm, men savner hyggen, fra før Corona, da der var overnatning på fodboldskolen.

- Det var hårdt at komme i gang, jeg kunne dårligt gå da jeg kom hjem første dag, fordi jeg var så øm i læggen, siger Louis Hyldahl Kirkeby. Tristan Selck er stærkt begejstret for at holde sig i gang med fodboldlejren, ellers synes han hurtigt, man kan ende med at »ligge og dovne den« i sommervarmen.

Men det er der vidst ingen fare for. Sommeren står nemlig på langt mere fodbold for de to knægte, der senere skal på træningslejr med deres klub Hørsholm-Usserød Idrætsklub.

Louis Hyldahl Kirkeby (t.v.) og Tristan Selck (t.h.) er begge 13 år og elsker at bruge tiden i sommervarmen med en bold ved fødderne, når tiden da ikke går med at følge Danmarks herrelandsholds imponerende færd ved Europamesterskaberne i fodbold. Foto: Frederik Volstrup Kock

Drengene indleder med en bemærkning om, at det mest kommer til at bestå af hygge med kammeraterne, inden klubbens holdleder med et smil på læben Katja Loran bryder ind med en påmindelse om, at der er tale om en forholdsvis stringent forberedelse til næste sæson, hvor de også skal spille modandre jævnbyrdige hold.

Selvom drengene hygger sig på fodboldskolen banke de unge fodboldhjerter mest, når der bliver spillet rigtig kamp med noget på spil. De holder begge skansen i forsvaret – Louis Hyldahl Kirkeby som midterforsvarer og Tristan Selck som højreback – og det kan være »lidt stramt« hvis man taber en kamp, siger drengene samstemmigt. De fleste fejl mener drengene dog efterhånden er »barberet væk« ligesom hele gruppen er godt sammentømret.

Motorik til de yngste Katja Loran viser rundt på anlægget og peger hen mod en gruppe mindre børn, der rager knap en meter op over kunstgræsbanen.

- Det her er så vores yngste hold. Her holder vi træningen meget legende, siger hun.

Børnene står i kø til en improviseret forhindringsbane i form af nogle små metalbukke samt nogle ringe, der leder tankerne hen på militærtræningsbane - bare i miniputstørrelse.

- Det stadig kun hygge i den alder. Til hverdag spiller de på et hold, som endnu aldrig har været til turnering eller mødt andre klubber. Der er hverken offside eller noget som helst, fortsætter Katja Loran.

Fodboldcamp er lavet af Hørsholm-Usserød Idrætsklub og DGI og fokus er på breddeidræt – det er altså kammeratskab og hyggen, som er i højsædet.

Håbede på storskærm Katja Loran fortæller, at de havde håbet, landsholdet skulle spille EM-kamp på hverdage, så de kunne have arrangeret storskærm og fået en hyggeligt begivenhed med børnene ud af det.

- Det klart et af de store samtale emner i år. Når deres officielle spillerdragter er blevet beskidte, tror jeg næsten alle kommer til at spille i rødt og hvidt, siger Katja Loran.

relaterede artikler

Tillykke: Ildsjæl overraskes midt i fodboldlejr 01. juli 2020 kl. 15:44

I Hørsholm kridtes banen op 14. maj 2020 kl. 05:39

Rungsted-elever løber for fodbolddrenge i Uganda 25. oktober 2019 kl. 15:30