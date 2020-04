Flyvende affald og fuckfinger skabte voldsom tumult

Klokken 18.58 onsdag aften anmeldte en mand i 50'erne fra Hørsholm, at han omtrent 20 minutter forinden var blevet antastet af en forbipasserende bilist.

Ifølge den 50-årige havde bilisten kastet affald ud på vejen, hvilket havde fået anmelderen til at »give fingeren« til bilisten.

efterfølgende steg føreren af bilen ud og tildelte anmelderen et slag med knyttet hånd bag anmelders venstre øre, ligesom føreren tog anmelders mobiltelefon og kastede den på jorden og forsøgte at køre denne over, da føreren kørte fra stedet igen.