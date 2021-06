Herfra skal Kristian Ørn Andersen fremover drive herretøjsbutikken Victor. Foto: Fred Jacobsen

Flytter efter næsten 30 år

Herretøjsbutikken Victor flytter adresse og udvider både areal og bemanding

Hørsholm - 25. juni 2021 kl. 16:23 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Efter næsten 30 år på samme adresse i Hovedgaden er det tid til noget nyt for herretøjsbutikken Victor.

Det nye er, at butikken flytter et stykke længere mod nord i gågaden og etablerer sig i større lokaler i Hovedgaden 16, hvor Designgaven har holdt til.

"Vi har brug for lidt mere plads og for at forny vores udbud af mærker," fortæller Kristian Ørn Andersen, der de seneste ni år har drevet Victor i Hovedgaden 10.

Det med pladsen indebærer, at Victor udvider butiksarealet fra nu 126 m² til 279 m² - altså godt 150 m² mere.

Grimt med corona Flytningen foregår - hvis håndværkerne vil - i begyndelsen af august, hvor det nuværende Victor lukker ned i en periode for så at genopstå i nye omgivelser. Kristian Ørn Andersen regner med at kunne åbne den ny butik i løbet af august.

Som så mange andre butikker har også Victor og Kristian Ørn Andersen været ramt af coronanedlukningerne.

"Det har været grimt. Men jeg er optimistisk og tror på det," siger han.

Ud over at have nyt og mere på hylderne, ser Victor også frem til at rykke til et område i gågaden, hvor der er mere trafik og flere kunder. Derfor bebuder 42-årige Kristian Ørn Andersen også at udvide bemandingen i butikken fra hidtil sig med yderligere en medarbejder.

