En kæmpekran har været i gang med at afmontere de ti pavilloner, som blev sat op i 2015 ved siden af det daværende rådhus for at huse flygtninge.

Flygtningepavilloner fjernes: Så mange millioner har de kostet

Efter i fem år at have været midlertidigt hjem for flygtningefamilier afleverer Hørsholm Kommune nu ti pavilloner tilbage

Hørsholm - 10. marts 2021 kl. 10:45 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

7,3 millioner kroner - eller 730.000 kroner pr. pavillon - lyder regningen på for Hørsholm Kommune for at etablere de ti første midlertidige hjem til flygtninge ved det tidligere rådhus på Ådalsparkvej. Det viser nye tal, som Ugebladet har modtaget fra kommunen.

Af de i alt 15 pavilloner, der har været opsat, er de ti nu blevet afmonteret og fjernet med kæmpekran efter lejeaftalens ophør i januar. Endnu står der fem pavilloner tilbage på en uopsigelig kontrakt frem til primo 2023. De blev installeret i 2018 og vil formentlig løbe op i samme stykpris.

De har betalt husleje Udgiften skal naturligvis modregnes de indtægter Hørsholm Kommune har haft i form af husleje. Det er svært at gøre nøjagtigt op, da huslejen var afhængig af om det var en enlig eller en familie med to voksne og børn, der boede i pavillonboligerne. Huslejeindtægten for de ti pavilloner formodes at have ligget i størrelsesorden tre til fem millioner kroner for den fem-årige periode.

En voksen flygtning har betalt 2.281 kroner pr. måned. En familie med et-tre børn 4.561 kr.

Tilbage står en udgift for Hørsholm Kommune på mellem 2,3 og 4,3 millioner kroner.

Politisk valg Det var midt i 2015, da flygtningekrisen brød ud og flygtningene vandrede på danske motorveje, at Hørsholm Kommune - som mange andre kommuner - pludselig stod og skulle finde indkvartering til dem. I Hørsholm kom der det år 60-70 flygtninge.

Mange muligheder blev drøftet politisk - herunder nyopførte boliger - men de stødte ofte på modstand hos naboerne til de udvalgte placeringer.

I stedet valgte lokalpolitikerne pavillonløsningen ved det daværende Hørsholm Rådhus, hvor der i de 15 pavilloner samlet har været indrettet 30 boliger med bad og køkken og plads til enten familier eller enlige - i alt op til 60 personer.

FAKTA Sådan fordeler udgifter sig for de ti pavilloner:

Etableringsomkostninger, herunder byggemodning, klargøring af grund, opstilling af pavilloner: 1.669.000 kr.

Løbende driftsomkostninger i perioden september 2015 til og med januar 2021, herunder leje, forsikringer mv., i alt: 5.370.000 kr.

Nedtagningsomkostninger: 270.000 kr. + udgifter til fjernelse af varmeanlæg mv Her boede de Da flygtningekrisen klingede hurtigere af end forventet - og langt færre flygtninge kom til Hørsholm Kommune, klarede man sig med pavilloner samt indkvarteringer på Holmevej, i den tidligere institution Gyngehesten på Usserød Kongevej, på Farvergården i Kokkedal samt et par lejede villaer på Stampevej og Kong Georgsvej.

I dag bor der tre flygtninge i de sidste pavilloner ved det tidligere rådhus, fire på Holmevej, tre på Farvergården samt 12 personer fordelt på to familier i Gyngehesten.

Fra 2015 til 2018 havde Hørsholm Kommune en samlet nettoudgift på flygtninge på 10,8 mio. kr, viser et dagsordenspunkt fra Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

Den resterende række pavilloner ved det tidligere Hørsholm Rådhus er i en opsigelig lejekontrakt frem til primo 2023. Der bor stadig flygtninge i tre af de fem pavillonboliger.

