Flugtbilist glemte noget meget vigtigt

Da en en 58-årig mand på Vallerød Banevej i Rungsted tirsdag omkring kl. 9.30 så sig omkring, opdagede han, at en eller anden i nattens løb var kørt ind i hans hæk.

Opgaven med at finde flugtbilisten blev dog overkommelig: På baggrund af nummerpladeoplysningerne fandt politiet finde frem til ejeren af bilen, en 24-årig mand fra Fredensborg. Han erkendte, at han kørte galt kl. 02.30 natten til tirsdag.

Den 24-årige blev ifølge Nordsjællands Politis døgnrapport sigtet for ikke at have standset efter uheldet, hvilket han ifølge færdselsloven skal.