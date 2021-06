Flotte fotos: Flere hundrede publikummer og en prinsesse til ballet

Se billedserie Hundredvis valfartede til Rungstedlund tirsdag aften, da Den Kongelige Sommerballet inviterede til årets sidste forestilling under åben himmel. Også H.K.H Prinsesse Benedikte lagde vejen forbi. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Hundredvis valfartede til Rungstedlund tirsdag aften, da Den Kongelige Sommerballet inviterede til årets sidste forestilling under åben himmel. Også H.K.H Prinsesse Benedikte lagde vejen forbi.

En spredt summen forstummer på et øjeblik, da de to træder ind på scenen. Tætsiddende trikoter former sig omkring de dansene kroppe, og hvor stoffet er stramt, fremstår de umærkelige folder bastante som klæderne på bronzestatuen i købstadens midte, mens stoffet, hvor det er løst, følger vindens mindste indskydelse.

Ligeså blide og yndefulde kroppenes bevægelser er, ligeså stærke ser de dansende ud. De fremstår naturstridige i deres vilde, trippende flugt over scenegulvet. Hårde og bløde på samme tid. Med ét strækkes et ben. Kroppens vægt forskydes og en tåspids sendes på himmelflugt.





En tåspids på himmelflugt. Foto: Jens Wollesen

Publikums klapsalver giver genlyd mod Rungstedlunds facade, da Caroline Baldwin og Andreas Kaas har opført en »pas de deux« - en dans mellem to - fra George Balanchines mesterværk »Juveler«, som danses til toner af den russiske komponist Pjotr Tjajkovskij. De dansende bukker og forlader scenen.

- Verdensklasse, udbryder en tilhører med gråt hår og et brillestel af stål. Han taber nær sit plastikglas, da hænderne mødes i en formidabel klapsalve.

Vorherre har velsignet os Flere hundrede forventningsfulde øjne ser mod scenen, da Karen Blixen Museum Rungstedlund byder balletinteresserede indenfor til årets sidste kongelige sommerballet.

Det er første gang, Rungstedlund er vært for den kongelige sommerballet, der over 10 dage har samlet et utal af mennesker til forestillingerne i det fri. Som en afslutning på årets sæson er man nu nået til Rungstedlund, hvor de mange fremmødte bydes velkommen på den nordvendte plæne foran Karen Blixens barndomshjem.

Blandt gæsterne findes H.K.H Prinsesse Benedikte, der i anledning af balletforestillingen har lagt vejen forbi.

- Deres kongelige højhed og kære publikum, siger balletmester Nikolaj Hübbe henvendt til både majestæt og publikum, da aftenens program indledes.

- Sidste år blev vi aflyst på grund af corona, men i år har Vorherre lagt sin velsignelse over vores syv aftener. Der har ingen regn været, og der har ingen aflysninger været, og det tager jeg som et godt tegn. Det betyder, at kulturen, dansen og musikken snart kommer på fode igen. Det må være tegnet fra oven - og der er en bi, udbryder han med ét og basker med en hastig bevægelse et nærgående insekt til side. Artiklen fortsætter under billedet...

Balletmester Nikolaj Hübbe forstyrres i et øjeblik af en vedholdende bi, men det er heldigvis den største udfordring ved sæsonafslutningen af årets Kongelige Sommerballet. Foto: Jens Wollesen

Det bliver den største udfordring i løbet af aftenen.

Direktøren og politikeren Inden balletmesteren får ordet, byder både museumsdirektør Elisabeth Nøjgaard og borgmester Morten Slotved (K) velkommen.

Hvor museumsdirektøren genfortæller en del af Karen Blixens fortælling »Digteren«, der netop handler om balletdansens yndefulde karakter, vælger borgmesteren en anderledes tilgang, da han refererer til de aktuelle testkorrigerede smittetal i Hørsholm Kommune. De to er enige om, at aftenens begivenhed er glædelig, selvom de griber den an på hver sin vis.

Mens der bydes velkommen, er de fleste af de 480 pladser besat, og selvom arrangementet oprindeligt skulle have involveret flere tusind deltagere, vækker det glæde, at næsten 500 nu kan mødes.



H.K.H Prinsesse Benedikte bydes velkommen med friske blomster plukket i Karen Blixens have af Michael Bjørn Nellemann, der er bestyrelsesformand i Rungstedlundfonden, og museumsdirektør Elisabeth Nøjgaard. Foto: Jens Wollesen

Enkelte har sat sig i græsset og medbragt mad og drikkevarer, men de fleste har fundet en stol, og der holdes stadig en vis afstand.

- Nu kan vi igen mødes og få fælles oplevelser. Jeg tror, at alle her kigger op mod scenen og siger »lad os nu komme i gang med at få en fælles oplevelse«. Lad os mærke, at vi alle ser, hører, lytter og oplever noget sammen i dag. Hvad er bedre til det end 450 mennesker samlet her i Karen Blixens have. Det er fantastisk at se den kongelige ballet her i Hørsholm, som borgmester Morten Slotved (K) udtrykker det fra scenen, før balletmesteren generes af en bi, og de fantastiske kroppe indtager scenen.

Et tilløbstykke Ideen bag den kongelig sommerballet er at skabe et gratis tilbud til alle dem, der har lyst til at se dansere fra Den Kongelige Ballet opføre et potpourri af storslåede balletoplevelser under åben himmel - oplevelser, der ellers kun kan findes på Gamle Scene i København. Konceptet har eksisteret siden 2006 og trækker hvert år tusindvis af publikummer ud i sommervejret.

I Svaneke Havn, på Christiania og Koldinghus har publikum været begejstrede for forestillingen, der altid er noget af et tilløbsstykke, hvor både garvede balletomaner og nye balletelskere mødes. Ved Rungstedlund klappes der ligeledes ivrigt, mens lyset fra projektører blander sig med aftensolen i trætoppene bag scenen. Sjællandske Mediers fotograf Jens Wollesen var til stede ved tirsdagens arrangement, og har lavet en flot billedserie fra aftenen.

