Rungsted Hørsholm floorballklub tilbyder i efterårsferien yngre piger en mulighed for at snuse til sporten og have det sjovt sammen. Pressefoto

Floorball-klub holder efterårscamp for piger

Floorballklubben har både pige og drengehold i stort set alle aldre, men i efterårsferien slår man et slag for at få flere yngre piger til at være aktive.