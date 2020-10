Floorball giver pigerne fællesskab

Der var dømt masser af hygge, pizza, dans og selvfølgelig fuld fart på floorball, da Rungsted-Hørsholm Floorball Klub i efterårsferien for anden gang arrangerede pigecamp.

"Målet med campen er, at pigerne kan være sammen for sig selv, og hvor hygge og floorball er i centrum. Og det blev en vellykket camp," fortæller Flemming Nielsen fra Rungsted-Hørsholm Floorball Klub.

"Der er gratis prøvetræning og åbent hus for interesserede. Vi tager nye spiller ind på alle hold efter efterårsferien, så det er et godt tidspunkt at starte på. Og der er hold i alle aldersklasser," oplyser Flemming Nielsen.